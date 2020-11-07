Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (1)

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir asır önceki gibi bizi yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından, bölgemiz ve dünyaya barış ve huzur getirecek mücadelenin içindeyiz." dedi.

Erdoğan, 12 Şubat Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Kahramanmaraş 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Yaklaşık 9 ay aradan sonra Eshab-ı Kehf'in şehri, Kahramanmaraş'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, Kahramanmaraş'ın ilçelerini tek tek sayarak selamladı.

En son, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla şehre geldiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle bir kez daha Maraş'ı, Kahramanmaraş yapan kıyamın bayraktarları Sütçü İmam'ı, Arslanbey'i, Rıdvan Hoca'yı, Senem Ayşe'yi, Çuhadar Ali'yi ve tüm istiklal sevdalılarını rahmetle yad ediyorum. Bin yıldır vatanımızın ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize ve kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelesiyle İstiklal Harbi'mize güç ve moral veren Maraş'ta olmak işte bunun için her defasında bizleri heyecanlandırır, mutlu eder. Sana boşuna 'Türkiye'nin köşe taşı, kalem taşı' denmemiş ey Maraş. Sende Peygamberimizi dünya gözüyle gören ashabın emaneti var, sende gönül sultanlarının duası var, güzellik var, kahramanlık var, bereket var, hak ve hakikat sevdası var, bizi biz yapan, bizi millet yapan değerler var, şiir var, edebiyat var, 'bize gölge edecekse ancak ay yıldızlı al bayrak gölge eder' diyen, bayrağın gölgesinden başka gölge tanımayan yiğitlerin istiklal aşkı var. İşte bunun için Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmada olduğu gibi 2053 vizyonuyla buluşturma mücadelesinde de Kahramanmaraş'ı en önde görmek istiyorum."

- "Hedefimiz, 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye"

Ülke ve millet olarak 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçildiğini vurgulayan Erdoğan, "Bir asır önceki gibi bizi adeta içinde boğmak, yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından, yeni bir silkinişle yeni bir şahlanışla bölgemize ve dünyaya barış, huzur, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz bu tarihi sürecin sorumluluğunu da son 18 yıldır olduğu gibi yine AK Parti'ye vermiştir. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun en büyük ispatıdır. Kadın kollarımızın üye sayısının 5 milyon 200 bine ulaşması, bu mücadeleye hanım kardeşlerimizin de sahip çıktığını çok açık ve net göstermektedir. Gençlik kollarımızın üye sayısının 1 milyon 240 bine yaklaşması bu mücadele gençlerimizin de sahip çıktığının ispatıdır. Hedefimiz, 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üyemizle kervanı menziline ulaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti 7. Olağan kongresini, hayati bir dönemde gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinin lokomotifliğini AK Parti'nin Genel Başkanından mahalle temsilcisine kadar tüm kadroları yapıyor. Kaderimizi Türkiye'nin kaderiyle, istikbalimizi milletimizin istikbali ile bir görüyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne kadar hep 'AK Parti, milletin partisidir' dememizin sebebi budur. Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun hiç kimsenin kendi şahsi hesaplarını, hedeflerini, heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasına tahammülümüz olamaz. Bunun için değişim gerçeğinden kopmadan ama 19 yıldır partimize hizmet etmiş ve davamıza bağlılığını koruyan herkesi de kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz."

Son iki yılda teşkilatların yaklaşık üçte ikisini yeni isimler, yeni heyecanlar, yeni vizyonlarla güçlendirirken ahde vefayı da asla elden bırakmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Köklerimizden kopmadan, yeni sürgünlerle yeni dallarla yeni yapraklarla yeni çiçeklerle kendimizle birlikte tüm dostlarımızı kucaklayan ulu bir çınar gibi büyüyoruz. Kuruyan dallar budandıkça, çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kaderin üstündeki kadere olan imanımızla sağımıza solumuza önümüze arkamıza bakmadan davamıza sahip çıkıyoruz." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Tüm kalbimizle inandığımız, yoluna hayatımızı koyduğumuz, gerektiğinde canımızı vermekten çekinmeyeceğimiz davamızı zafere ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Davamızı kör dünyanın göbeğine, kuşların göz bebeğine, yola, ağaca, pınara, esen yele, yağan kara, yağmur yüklü bulutlara, bebeklerin avucuna, minarelerin burcuna, kara taşa, kor ateşe yazacağımız güne kadar bize durmak, duraksamak haramdır."

(Sürecek)