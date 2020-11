Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu:(2)

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TOKİ vasıtasıyla bu yıl 100 bin konutun inşasına başladıklarını hatırlattı.

Gelecek yıl 100 bin konutun inşasına daha başlayacaklarını dile getiren Erdoğan, 59 ildeki 268 riskli alan ile 67 ildeki rezerv yapı alanlarıyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Riskli yapı olarak ilan ettikleri 688 bin birimin 670 binindeki tahliye ve yıkımları tamamladıklarını anlatan Erdoğan, "Devlet olarak şu ana kadar riskli yapı tespiti yapılan 1 milyon 395 bin bağımsız birimdeki kentsel dönüşüm çalışmaları için 5 milyon vatandaşımıza yaklaşık 15,5 milyar liralık destek verdik. Hiçbir meblağ insanımızın canından daha kıymetli değildir. İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin yüksek olduğu şehirlerimizde bu süreci hızlandırmamız gerektiği anlaşılıyor." diye konuştu.

"Tabii bu sadece kamunun imkanları ile olacak bir iş değildir." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin de oturduğu binanın depreme dayanıklılığını tespit ettirmesi, şayet bu konuda herhangi bir sıkıntı varsa, gerekiyorsa kendisi de üstüne biraz koyarak hızla sağlam bina inşası için harekete geçmesi gerekiyor. Ülkemizi deprem başta olmak üzere tabii afetlere hazırlıklı hale getirmek için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. Bunun yanında deprem sonrasında devreye girecek afet ve acil durum yönetimi planlarını sürekli güncelliyoruz. Dikkat edilirse artık depremlerin ve diğer tabii afetlerin ardından çok hızlı ve etkin bir müdahaleyle vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. AFAD'dan UMKE'ye, belediyelerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar her kurumumuz kendi görev alanında çok güçlü bir alt yapı ve yetişmiş insan kaynağına kavuşmuştur. Eskinin kargaşa ve çaresizlik görüntülerinin yerini düzenli, disiplinli ve bilinçli bir arama kurtarma, yardım destek faaliyetleri almıştır. Bir kez daha İzmirli kardeşlerime geçmiş olsun diyor, Rabbimden ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylemesini diliyorum."

- 1 milyon yeni üye 1 milyon fidan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Kasım Salı gününün AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bu vesileyle yıl içinde yaptığımız 1 milyon yeni üyemizi bütünüyle temsilen bir milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedeflemiştik. Ancak İzmir depremi sebebiyle bu programın tören kısmını iptal ettik. 1 milyon fidanı toprakla buluşturma çalışması ise şu anda devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda her 3 Kasım'da 1 milyon yeni üyeyi temsilen 1 milyon fidanı toprakla buluşturmayı sürdüreceğiz." dedi.

AK Parti'nin Türkiye'nin en çok üyeye sahip siyasi partisi olduğuna işaret eden Erdoğan, "Diğer partilerin tamamının üye sayılarını toplayın 3'le, 5'le çarpın yine de AK Parti'ye yetişemiyor. Madem AK Parti milletin partisidir, madem AK Parti'yi kuran da yaşatan da millettir, öyleyse üye sayımızın da sürekli artması gerekir. İşte bu anlayışla 2020'ye girerken 2023 yılına kadar her yıl 1 milyon yeni üye hedefiyle kolları sıvadık. Hamdolsun AK Parti'nin 19 yıllık tarihindeki en yüksek yeni üye kaydını gerçekleştirmek suretiyle bu yılki 1 milyon yeni üye hedefimize şu an itibariyle ulaşıyoruz." diye konuştu.

Salgın şartlarının getirdiği zorluklara rağmen şu anda 11 milyon 200 bin üye sayısını yakaladıklarının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öyle ki üyelerimiz kollarını açarak el ele verseler rahatlıkla Türkiye'nin bir ucundan bir diğerine insan zinciri oluşturabiliriz. Tabii 1 milyon yeni üye, 11 milyon 200 bin toplam üye deyip geçmemek gerekiyor. Her şeyden önce bu tablo milletimizin geleceğini hala AK Parti'de gördüğünün işaretidir. Türkiye'nin en geniş toplumsal tabanına sahip partisi sıfatıyla milletimizin güvenine layık olma sorumluluğunu da üstlenmiş bulunuyoruz. Ayrıca buradaki her bir rakam bir insandır, bir candır, bir yürektir, bir dünyadır, bir umuttur."

Üyelerden bir kısmının parti binalarına gelerek bizzat kendilerinin kayıtlarını yaptırdığını ancak çoğunun ise ev ya da iş yerlerine yapılan ziyaretlerde yapılan görüşmelerde gönülleri kazanılarak üye olmalarının sağlandığını anlatan Erdoğan, "Bazıları da bu rakamı gözlerinde büyütebilir ama girdiği seçimlerde aşağı yukarı her iki kişiden birinin oyunu alan bir partinin üye sayısının her 7 kişiden birine ulaşmış olması gayet tabiidir. Hedefimiz nasıl bu ülkedeki her bir seçmenin oyunu özellikle alabilmekse aynı şekilde 18 yaşını doldurmuş her bir kardeşimizi de partimizin üyesi olarak görmek istiyoruz." dedi.

Erdoğan, kendilerinin insanların parti binalarına gelmesini bekleyen bir anlayışta asla olmadıklarını ve olmayacaklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Her kesimden insanımızın evine, iş yerine, hayatını geçirdiği yerlere her gün bizzat gitmeliyiz. Buralarda onlarla muhabbet etmeli, dertlerini, sıkıntılarını dinlemeli, mümkünse bunlara çözüm üretmeli, değilse insanımızın gönlünü almalı kendi yaptıklarımızı onlara anlatmalıyız. Telefonumuz 24 saat açık olmalı ve o anda cevap veremediğimiz her çağrıya muhakkak geri dönüş yapmalıyız. Milletle arasına duvar ören, kendini ulaşılamaz bir yere konumlandırmış, hele hele insanları küçümseyen bir AK Parti yöneticisi varsa bulunduğu yerde, özellikle söylüyorum, fuzuli şagil, yani haksız işgalci demektir. AK Parti'nin hiçbir il başkanı, ilçe başkanı, yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili velhasıl hiçbir temsilcisi milletten kopuk olamaz, kopuk yaşayamaz."

Kendileri için üye sayısının sadece bir skor olmadığına dikkati çeken Erdoğan, "Partimize kazandırdığımız her yeni üyeyi büyük ve güçlü Türkiye mücadelemizde bize katılmış bir gönüldaş olarak görüyoruz. Aynı şekilde seçimlerde aldığımız oy da sadece bir orandan ibaret değildir. Sandıktan AK Parti'ye çıkan her oyu büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında bir tuğla olarak kabul ediyoruz. İnşallah hep birlikte üye sayımızı sürekli daha yükseğe çıkarmak, bir başka ifadeyle her gün yeni gönüller kazanmak için daha çok çalışacak, daha çok gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)