Erdoğan ailesi ile ilgili çirkin iddia! Avucunuzu yalarsınız
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, yine haddini aştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden yenilgiyle çıkacağını savunan Uğuroğlu, Erdoğan ailesi ile ilgili de ipe sapa gelmez bir iddiayı ortaya attı.
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, yine haddini aştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden yenilgiyle çıkacağını savunan Uğuroğlu, Erdoğan ailesi ile ilgili de ipe sapa gelmez bir iddiayı ortaya attı. Uğuroğlu, özetle şu herzeleri yumurtladı:
"Kendi atadığı yardımcısı ile 15 bakanının başarısızlığı resmen tescil edilen Erdoğan,
Yeniden Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini anladı, tüm hazırlıklarını yapıyor.
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–Erdoğan ailesi Amerika’ya bakanları Meclis’e yerleşir…"