Erdoğan Afyon'da açıkladı! "Kılıçdaroğlu'dan kazandığımız tazminatları Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar mitinginde halka seslendi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Önümüzde yeni bir imtihan yeni bir seçim var. Türkiye 31 Mart günü hayati önemde bir seçim yaşayacak. Türkiye, istikrar ve istikbalimizi oylayacaksınız. Vatanımız ve milletimiz adına çok önemli bir karar vereceksiniz. Dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferler çıkmak istiyorum. Ülkemize kurulmaya çalışılan tuzağı bozmamız gerekiyor.

Afyon kararını vermiş. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizler nasıl bizi yalnız bırakmıyorsanız biz de sizlerin huzuru için koşturuyoruz.

Gönül kazanacaksın ki hizmet veresin. Millete efendilik olmaz. Millete hizmetkarlık olur. Biz milletimizin efendisi değil, biz milletimizin hizmetkarıyız. Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana Kandil'deki o terör ağlarına taşeronluk yapmıyoruz. Biz taş üste taş koymanın, Türkiye'yi hedefleri hayalleriyle kavuşturmanın derdindeyiz. Biz yatırımlarımızla, projemelerimizle konuşuyoruz.

"Aldığımız tazminatları Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğiz"

Bay Kemal'in en büyük özelliği yalan ve iftira onun için açtığı davaları kazanıyorum. İnşallah aldığımız tazminatları Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğiz.

Kandil'deki teröristler ona talimat veriyorlar. HDP'ye ne diyorlar... CHP ile seçime beraber gireceksiniz. Bu dörtlü çete Cumhur İttifakı'na karşı birleşiyor. HDP'nin kongrelerinde bizim İstiklal Marşımız bile okunmaz. Bay Kemal sen bunlarla nasıl kol kola giriyorsun. İYİ Parti, Saadet Partisi siz nasıl kol kola giriyorsunuz?

"118 kalem hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz"

CHP ve şürekası Ankara'da rant kavgası verirken, biz burada insanımızla kucaklaşıyoruz. Bunlar küçük hesaplarla uğraşırken, Afyonkarahisar'da 118 kalem hizmetin açılışını gerçekleştiriyoruz. 3 bin kişilik Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonu'nun açılışını yapıyoruz. Afyonkarahisar'a bugüne kadar 21,5 katrilyon yatırım yaptık. Çiftçilerimize 1,7 katrilyon lira tarımsal destek verdik.

Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı olan Zafer Havalimanı'nı zaten bölgemize kazandırdık. Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'a hizmet veren zafer Havalimanı'nın yolcu trafiği geçen yıl 100 bine ulaştı. Afyonkarahisar'ı yüksek hızlı trenler İstanbul, Ankara ve İzmir'e bağlıyoruz. İstanbul 3,5, İzmir 2 saate düşecek.

"Kapalı kapılar ardında pazarlık"

Normal şartlarda sokakta yolları kesişmeyecek partiler kapalı kapılar ardından al gülüm ver-gülüm hesabına girebiliyor. Benim Afyonkarahisarlı kardeşlerim teröre bulaşanlara oy vermez. 31 Mart günü ülkeniz ve geleceğiniz adına kritik bir karar vereceksiniz. 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine ülkemizde çok büyük bir siyaset mühendisliği yapılıyor. Bölücü örgütün şehir kadrosundan sözde bir milletvekili benim polis kardeşimin kolunu ısırarak onu hastanelik etti. CHP'den tek bir kınama duyulmadı. Polisimize saldıranlara karşı tek söz etmeyenler, bölücü örgütün siyasi uzantılarına siper oluyor.