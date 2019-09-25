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Erdoğan ABD'de uyardı! Kimse bunu yapamaz

New York'ta 'Nefret Söylemiyle Mücadele' Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim dinimize kimse İslamcı terör İslami terör böyle bir yakıştırmayı yapamaz." dedi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 15:33
Erdoğan ABD'de uyardı! Kimse bunu yapamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta 'Nefret Söylemiyle Mücadele' Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "Bizim dinimize kimse "İslamcı terör, İslami terör" böyle bir yakıştırmayı yapamaz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Pakistan'da deprem nedeniyle taziyelerimi sunuyor ve her türlü yardıma hazır olduğumuzu söylemek istiyorum.

"Müslümanlar ve diğer inançlara mensup toplumlar şiddete zorbalığa maruz bırakılıyor"

Nefret söylemini bir kez de burada lanetliyorum. Bu toplantı için özellikle teşekkür ediyorum. Katliamlardan önce yaşanan süreçler nefret söylemiyle birlikte gelmiştir. Müslümanlar ve diğer inançlara mensup toplumlar şiddete zorbalığa maruz bırakılıyor.

"Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalı"

Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalı. Bu anlamda nefret söyleminin cezasız kalacağı yönündeki şüpheler giderilmelidir. BU yönde yapılan işlemlerin kaydı ve raporlanması şeffaflıkla yürütülmeli ve böylece şiddetin önüne geçilmelidir. Bir taraftan inanç özgürlüğü diyeceksiniz. Senin incancın bir şeyi gerektirir benim inancım gerektirmez. Ben sana saygı duyuyorum. Sen inek eti yiyor diye insanları öldürüyorsun. Bunların inanç hüriyeti tanımını anlamak mümkün değil.

"Mücadelenin ilk adımı eğitimidir"

Cehaletten beslenen nefret söylemi ile mücadelenin ilk adımı eğitimidir.

Kimse İslam ve terörü yan yana getiremez

Yükselen İslam düşmanlığı, nefret söylemi ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Kimse İslami terör, İslamcı terör gibi bir yakıştırmayı kimse bizim dinimize yapamaz. Adı barış olan bir dini terörle bir araya getirmek çok büyük bir iftiradır. Ahlaksızlıktır. Asla kabul edilemez.

Her dine mensup kişilerden böyleleri çıkabilir. İşte örnekleri var. Bunun kişinin inancıyla ilgisi yok. Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırı sornasında önemli girişimler gerçekleştirdik. Sorunun çözümü için gerekli adımları atmak zorundayız.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:33
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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