Erdoğan 20’inci kez Malatya’ya geliyor

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - Erdoğan, daha önce Başbakan olarak 13 kez, Cumhurbaşkanı olarak da 6 kez Malatya’ya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakına yüzde 68 oranında destek veren Malatya’ya teşekkür etmek amacıyla 8 Eylül’de kentte gelecek.

İmam hatiplilerle buluşacak

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Eylül’de saat 13.00 de Malatya’ya geleceğini belirterek, “İlk olarak Önder İmam Hatipliler Derneği’nin düzenleyeceği programda konuşma yapacak. Ardından il ve ilçe teşkilatlarımızın katılımıyla düzenlenecek toplantıya katılıp teşkilatımıza hitap edecek. Aynı günün akşamında da Malatya Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci’nin oğlunun düğün törenine katılacak. Daha sonra şehrimizden ayrılacak” dedi