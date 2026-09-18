Erdoğan: 2030'da İstanbul Havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin istihdam öngörüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 4'üncü Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2030 yılında havalimanı bağlantılı faaliyetlerde 472 bin kişilik istihdama ve 44 milyar dolarlık gelire ulaşmayı öngördüklerini açıkladı. Havalimanının kapasitesini ve operasyonel verimliliğini artıracak 4'üncü ana pist ile ilave yatırımlar, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Erdoğan, "İstanbul Havalimanı bir ulaşım noktası olmanın ötesinde başlı başına dev bir saha içi ekonomidir" dedi. Cumhurbaşkanı, havalimanında şu anda 102 bin kişinin çalıştığını, bin 100'ün üzerinde ticari işletmenin faaliyet gösterdiğini ve istihdam etkisinin 300 binin üzerine çıktığını belirtti. Erdoğan'ın aktardığı verilere göre havalimanının Türkiye ekonomisine katkısı, milli gelirin yaklaşık yüzde 2,2'sine, yani 24,2 milyar dolara tekabül ediyor. Erdoğan, "Buraya yapılan her bir liralık yatırım ekonomimize 5,6 milyar olarak geri dönerken, her 1 kişilik doğrudan istihdam Türkiye genelinde 5 kişilik iş gücü etkisi üretiyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan, sözlerinin devamında, "Çevremizdeki savaşların son bulması ve bölgemizde sükunetin yeniden sağlanmasıyla birlikte havalimanımızın yıldızı daha da parlayacaktır" diye konuştu.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, İGA Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İstanbul Valisi Davut Gül, milletvekilleri, belediye başkanları ve havacılık sektörü temsilcileri katıldı.

890 milyon avroluk 4'üncü ana pist 2 bin 820 metre uzunluğunda

Yeni pist, 890 milyon avro yatırım değerine sahip; 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde. Erdoğan, 76,5 milyon metrekarelik alanda 3 ana ve 2 yedek olmak üzere 5 pistten hizmet veren havalimanında doğu-batı yönlü ilk beton pistin hizmete sunulmasıyla toplam pist sayısının 6'ya yükseldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, hangar alanlarına yakın konumu sayesinde 4'üncü ana pistin genel havacılık operasyonlarını hızlandıracağını, özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacağını anlattı. Erdoğan'a göre pist yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak; olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği, iniş-kalkış emniyetini ve zamanında kalkış oranlarını azami seviyeye çıkaracak.

Aktif havalimanı sayısı 26'dan 58'e çıktı

Türkiye'nin coğrafi konumuna işaret eden Erdoğan, "67 ülkeden 1,5 milyar insan sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor" dedi. Sadece İstanbul'da, 604,4 milyar lirası havayolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, 2002'den bugüne aktif havalimanı sayısının 26'dan 58'e çıktığını, hava ulaştırma anlaşması imzalanan ülke sayısının 81'den 175'e yükseldiğini, dış hat nokta sayısının ise 50 ülkede 60 noktadan 133 ülkede 356 noktaya taşındığını aktardı. Yapımı devam eden Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla aktif havalimanı sayısını 60'a ulaştıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin'den sonra deniz üzerindeki üçüncü havalimanının Trabzon'da inşa edileceğini duyurdu.

İç ve dış hat yolcu sayısı 2025'te 247 milyonu geride bıraktı

Erdoğan, 2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayısının 2025'te 247 milyonu geride bıraktığını, Türkiye'nin bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci olduğunu söyledi. Verdiği rakamlara göre 2026'nın ilk 8 ayında ülke genelinde havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı 167,5 milyonu aşarak nüfusun neredeyse 2 katına ulaştı. Cumhurbaşkanı ayrıca Haziran ayında Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun Halkalı-Arnavutköy kesiminin hizmete alınmasıyla toplam uzunluğu 69 kilometre olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı metro projesinin tamamlandığını, Türkiye'nin en uzun ve en hızlı metro hattının vatandaşların istifadesine sunulduğunu hatırlattı.

Erdoğan, havalimanının geçen yıl 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak yolcu sayısı bazında Avrupa'da 2'nci, dünyada 8'inci sıraya yerleştiğini belirtti. Aktardığı bilgilere göre 110'un üzerinde havayolu işbirliğiyle 340'tan fazla noktaya uçuş imkanı sunan havalimanı, geçen Temmuz'da 8,15 milyon yolcu sayısına ulaşarak Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldı; 16 Ağustos'ta 291 binle Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı, 30 Ağustos'ta bin 787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekoru yenilendi. Nisan 2025'te hayata geçirilen 3'lü bağımsız paralel pist operasyonuyla havalimanı, aynı anda 3 pistten bağımsız iniş-kalkış yapılabilen merkezler arasına dünyada 2'nci, Avrupa'da ise ilk kez girdi.

Erdoğan'dan muhalefete: "Dediklerinin tamamı fos çıktı"

Erdoğan, İstanbul Havalimanı ülkeye kazandırılmaya çalışılırken eskisi ve yenisiyle muhalefet aktörlerinin yatırımın önünü kesmeye çalıştığını öne sürdü. "Yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor", "Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz" ve "Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde havalimanının ne işi var" şeklindeki eleştirileri hatırlatan Cumhurbaşkanı, "Dediklerinin tamamı fos çıktı" dedi.

Erdoğan, "'Uçak inmez' dedikleri İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği ilk günden beri rekordan rekorlara başarıdan başarıya koşuyor" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın TK1763 sefer sayılı İstanbul-Helsinki uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanan uçağın kaptan pilotlarından Cemile Nur Kaptan ile telsiz görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı, kaptan pilotlar Selim Kaptan ve Cemile Nur Kaptan yönetimindeki uçağın yeni pisti kullanarak yapacağı uçuşun hayırlı olmasını diledi. Görüşmenin hemen ardından yeni pistin ilk resmi uçuşu gerçekleşti.