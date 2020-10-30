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Aktüel Erdoğan: "155 ülkenin ve 8 uluslararası kuruluşun tıbbi malzeme desteği talebine olumlu cevap vererek, elimizdeki imkanları paylaştık"
Aktüel

Erdoğan: "155 ülkenin ve 8 uluslararası kuruluşun tıbbi malzeme desteği talebine olumlu cevap vererek, elimizdeki imkanları paylaştık"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 20:32:59 -
Erdoğan: "155 ülkenin ve 8 uluslararası kuruluşun tıbbi malzeme desteği talebine olumlu cevap vererek, elimizdeki imkanları paylaştık"
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