  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan '128 milyar dolar' yalanına belgelerle cevap verecek
Siyaset

Erdoğan '128 milyar dolar' yalanına belgelerle cevap verecek

CHP’nin bir süredir diline doladığı “128 milyar kayboldu” yalanı önceki gün AK Parti MYK’nın gündemine geldi. Başkan Erdoğan’ın bugün gerçekleştirilecek olan partisinin grup toplantısında CHP’nin 128 milyar dolar yalanına belgelerle cevap vereceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 07:03:00 -
Erdoğan '128 milyar dolar' yalanına belgelerle cevap verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin 128 milyar dolar yalanlarıyla ilgili kurmaylarına, “Biz icraatlarımızı anlatmaya devam edelim. CHP yalan siyaseti ile algı oluşturmaya çalışıyor” dediği öğrenildi.

CHP algı oluşturmaya çalışıyor

CHP’nin bir süredir diline doladığı “128 milyar dolar nerede?” sorusuyla oluşturmaya çalıştığı algı operasyonu önceki gün AK Parti MYK’nın gündemine geldi. Erdoğan’ın konuyla ilgili kurmaylarına, “AK Parti 11 milyon üyesi ile dev bir teşkilata sahip. Biz kendi icraatlarımızı anlatmaya devam edelim. 1.5 milyon üyesi bile olmayan CHP yalan siyaseti ile algı oluşturmaya çalışıyor” dediği öğrenildi.

Erdoğan bugün cevap verecek

Erdoğan’ın bugün partisinin grup toplantısında CHP’nin 128 milyar dolar yalanına belgelerle cevap vereceği kaydedildi.

Gri pasaporta kısıtlama

Bazı belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkarılması ve konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı soruşturma da toplantıda gündeme geldi. Erdoğan’ın, konunun takipçisi olunması yönünde talimat verdiği belirtildi. Ayrıca, gri pasaport verilmesine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapılarak bazı kısıtlamalar getirilebileceği, hatta yasal bir düzenleme de yapılabileceği ifade ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Bu seçimi kimse tanımaz!
Siyaset

Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Bu seçimi kimse tanımaz!

Katil Esed, Suriye'de halksız bir seçime gitmesine tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Rejimin kendi başına yaptığı seçim meşru olma..
Bayraktar TB2, Rusya'nın içine fena oturmuş! Bakın Türk SİHA'sına nasıl karşı koyacak
Teknoloji

Bayraktar TB2, Rusya'nın içine fena oturmuş! Bakın Türk SİHA'sına nasıl karşı koyacak

ZALA LANCET kamikaze İHA’sının tanıtım videosunda, Baykar Savunma üretimi Bayraktar TB2 SİHA'yı hedef alması dikkat çekti.
Abdurrahman Dilipak: Covid'i hafife almıyorum ama aşı olmayacağım
Sağlık

Abdurrahman Dilipak: Covid'i hafife almıyorum ama aşı olmayacağım

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay