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Spor Erden Timur transferi duyurdu! "Bitmek üzere..."
Spor

Erden Timur transferi duyurdu! "Bitmek üzere..."

Yeniakit Publisher
2023-08-17 21:45:00 -
Erden Timur transferi duyurdu! "Bitmek üzere..."

Galatasaray Sportif A. Ş. Başkanvekili Erden Timur, Hakim Ziyech'in transferinde sona doğru gelindiğini açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erden Timur, Hakim Ziyech transferi hakkında konuştu. Timur, "Hakim Ziyech'in sağlık testleri bitmek üzere. Çok detaylı incelettik biz. Transfer stratejimizi tam anlatamayız, hem bu sezon hem önümüzdeki sezonlar için kendi sistemimizi açık etmiş oluruz. Şunu diyebilirim, sürekli opsiyonları tutuyoruz." dedi.

Beşiktaş'ın Milot Rashica transfer duyurusu hakkında konuşan Erden Timur, "Beşiktaş'ın transfer açıklaması son derece yakışıksız. Şu memlekette insanları bölmeye çalışıyorsan bu tip şeyler yaparsın. Biz sporu birleştirmek için yapıyoruz. Rashica ile süreç içinde görüştük. Sağ olsun bizi uzunca bir zaman da bekledi. Planlama stratejisi, farklı çıkan opsiyonlara göre de değişiyor. Transfer dinamik bir süreç. Bu sadece bir pozisyon için geçerli değil. 8 numarada da bizi 40 gündür bekleyen oyuncu var. En idealine gitmek istiyoruz. Geçen sezon son 15 günde birçok oyuncu geldi. Taraftarımız son derece müsterih olsun." ifadelerini kullandı.

"Şu çalım işlerine herkes takılmış durumda... İhtiyacınız olan bir yerde birini alıyorsanız, siz de çalım atmış olmuyorsunuz. İnsanlar, bir şeyin çalım olup olmadığına gelen oyuncunun kim olduğuna göre karar verir."

Erden Timur, Sergio Ramos'un transferi hakkında sorulan soruya, "Sergio Ramos, herkesin listesinde var. Gelmek istediğimiz seviyenin 5'te 1'i bütçeye sahibiz. Seneye nasıl başladık... Icardi, Angelino, Tete, Kerem Demirbay, Zaha, Halil'i aldık. Bunların hepsi bir plan doğrultusundaydı. Ön tarafta daha yaratıcı olmamız lazım. Türkiye'de şampiyon olmak daha korunaklı bir alan. Hem Galatasaray'ın gelişmesi hem Türk futbolunun gelişmesi için riskleri almak lazım. Riskleri alan bedel ödesin. Doğruyu yapma şansı sürekli gelmiyor." şeklinde konuştu.
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