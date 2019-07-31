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Erdem Dergisi’nin 76. sayısı yayımlandı

Atatürk Kültür Merkezi’nin, sosyal bilimler alanında makaleler yayımlayan hakemli dergisi Erdem’in 76.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:50
Erdem Dergisi’nin 76. sayısı yayımlandı

Atatürk Kültür Merkezi’nin, sosyal bilimler alanında makaleler yayımlayan hakemli dergisi Erdem’in 76. sayısı yayımlandı.


2019 yılının Haziran sayısında Türk kültürü, eski ve yeni Türk edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat, sanat tarihi ve sosyoloji alanlarında hazırlanmış birbirinden değerli on makale ve Kurum uzmanları tarafından kaleme alınan dört kitap tanıtım yazısı bulunuyor.


İnsan ve toplum bilimleri alanında makalelere yer veren, hakemli uluslararası bir dergi olan Erdem, yılda iki sayı olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında hem basılı hem de genel ağ ortamında yayınlanıyor. Yayımlanacak makalelerde bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana yenilik getirme ve başka bir yerde yayımlanmamış olma şartları aranmakta olup bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler ise yayımlanmamış olma şartıyla kabul ediliyor.


Atatürk Kültür Merkezi’nin genel ağ sayfasından ve Dergipark üzerinden ulaşılabilinen dergide yer alan makaleler DOİ numaralarıyla yayınlanıyor. Yazarların ORCID numaraları da dergide yer alan dergide MLA, EBSCOhost, ASOS, SOBIAD ve TR Dizin tarafından dizinlenmekte ve taranmakta.


Bir sonraki sayı ise Prof. Dr. Remzi Demir’in konuk editörlüğünde hazırlanmakta olan “Bilim Tarihi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin” özel sayısı olarak yayınlanacak.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 17:50
  1. bilim
  2. kültür
  3. kitap

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