Erdem Can ve Alper Yılmaz, Shane Larkin’in milli takım sürecine yönelik büyük mücadelesini anlattı

Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz ve başantrenörü Erdem Can, Shane Larkin’in milli takım süreci hakkında konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Ergin Ataman’ın Shane Larkin ve Scottie Wilbekin’in milli takıma katılmamasıyla alakalı yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Ataman, oyuncuların gelmek istemediğini ve ortadan adeta kaybolduklarını dile getirirken Anadolu Efes cephesinden Larkin’in süreci hakkında bir cevap geldi.

Anadolu Efes’in bugün düzenlediği 2022/23 sezonu Medya Günü’nde konuşan Erdem Can ve Alper Yılmaz, Shane Larkin’in bu yaz 12 Dev Adam’a katılamama sürecinden bahsetti.

Genel Menajer Alper Yılmaz, süreci adım adım şu şekilde anlattı:

”Milli takım kadrosu açıklandığında NBA’de oynayan ve devşirme oyunculara 24’ünde gelmesi söylendi. O zaman Larkin, Amerika’daydı ve orada çekildiği MR’da dizinde bir kemik ödemi olduğu ortaya çıktı. Milli takım yöneticilerine söyledik. Onlar, ‘Türkiye’ye gelsin bizim doktorlar da baksın’ dediler. Larkin, uçağa atladı ve Türkiye’ye geldi. 24 Temmuz’da bir MR daha çekildi ve dizinde geçen sene yaşadığı problemlerin ardından yeni bir ödem oluştuğu gözlemlendi. Milli takım doktoru Barış Bey tarafından raporlandı. Tedavisi başlandı ve iki hafta sonra tekrar kontrol edileceği söylendi. İki hafta sonra Bormio kampı dönüşü çekilen MR’da ödemin azaldığı ancak devam ettiği söylendi. Ödemin iyileşmesinin altı haftalık bir süreç olacağı, eğer zorlarsa bir altı haftalık daha sakatlık yaşayabileceği belirtildi. Larkin, 25 ve 26 Temmuz’da ciddi bir ağrı olduğunu söyledi. Amerika’daki doktoru ‘gel burada bakalım’ dediği için oraya gitti.”

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Larkin’in sürecini bu şekilde anlatan Alper Yılmaz, diğer takımların da milli oyuncu ve devşirmelerle yaşadığı probleme değindi:

”Sırbistan, eğer Dünya Kupası’na – eleme veya hazırlık maçı değil – Nikola Jokic ve Vasilije Micic olmadan gidiyorsa, geçen sene Avrupa Şampiyonası’nda İspanya’ya çok büyük katkı sağlamış Lorenzo Brown, bu yaz milli takıma gelmeyeceğim diyor ve herkes tarafından kabul ediliyorsa bizim de bu oyuncular üzerindeki görüşlerimizi bu doğrultuda, sağlıkları üzerinden değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Anadolu Efes’in yeni koçu Erdem Can ise, süreç hakkında düşüncelerini paylaşırken ‘Gönlü yok, istemedi, kayboldu’ demenin doğru, hakkaniyetli olmadığını düşündüğünü söyledi.

Erdem Can’ın açıklamaları:

”Geçen sene Larkin, sakat sakat Avrupa Şampiyonası’nda oynadı. Ben bir kahramanlık hikayesi yazmıyorum. Bütün bunların çerçevesinde ‘Gönlü yok, istemedi, kayboldu’ demenin doğru, hakkaniyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben bu takımın koçu olarak oyuncumun arkasında durmak zorundayım. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bundan dolayı da kim, bana ne tür bir reaksiyon verecekse de benim için bir sıkıntı yok.”