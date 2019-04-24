Erdem: “Arap sermayesinin varlığı daire satışlarının ötesine geçmeli”

Türk-Arap Dostluk Derneği Bursa Temsilciliği’nin ziyaretinde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Arap sermâyesinin Bursa’daki varlığının, daire satışının ötesine geçmesi gerektiğini belirterek, “Turizm yatırımların artırılması için gerekli desteği sağlayacağız” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i yeni görevi sebebiyle ziyaret edenler arasında Türk-Arap Dostluk Derneği Bursa Temsilciliği de vardı. Türk-Arap Dostluk Derneği Bursa İl Temsilcisi Mustafa Bircan başkanlığında yapılan ziyarette, Arap sermâyesini Bursa’da turizm ve üretime yönlendirecek çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Erdem’e yeni görevinde “Hayırlı olsun” dileklerini ileten Mustafa Bircan, turizm konusundaki çalışmaları hakkında da bilgi verdi. 22 Arap ülkesi ile ticarî ve kültürel anlamda sıkı temaslarda bulunduklarını söyleyen Bircan, Bursa’daki ve Nilüfer’deki Arap yatırımlarını arttırmak için Başkan Turgay Erdem’den destek istedi.

Ziyaret ve iyi dilekler için teşekkür eden Turgay Erdem de, “Arap sermâyesinin Bursa’daki varlığı, daire satışının ötesine geçmeli. Turizm ve istihdama yönelik yatırımların artırılması için bir yerel yönetici olarak özellikle alt yapı ve tanıtım alanlarında gerekli desteği sağlayacağız. Bu konuda en yakın zamanda personelimizin de içinde yer alacağı çalışma grupları oluşturmalıyız” diye konuştu.