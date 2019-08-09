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Erdek’te yüzer restoranlar yer arıyor

Erdek’te yüzer restoranlar kendilerine yer arıyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:57
Erdek’te yüzer restoranlar yer arıyor

Erdek’te yüzer restoranlar kendilerine yer arıyor. Erdek iskelesi üzerinde bulunan 3 yüzer restoranın kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.


Limana gelen yetkililer, yüzer restoranların kaldırılması için işletme sahiplerine uyarıda bulundu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede Erdek Belediyesi zabıta ekipleri, polis ve sahil güvenlik hazır bulundu. İşletme sahiplerinden bulundukları yerden teknelerini kaldırmaları istendi. İşletme sahiplerinin itirazı ve direnişleri üzerine ekipler teknelerin girişine demir bariyer kaynatarak, müşteri giriş-çıkışını engelledi.


Tepkilerini dile getiren restoran’ın sahibi Bülent Medi, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi alınan bu karar turizmi baltalamaktan başka bir anlama gelmiyor. Bizlere yer bile göstermeden teknelerimizi kaldırmamızı isteyen bu anlayışı kınıyorum. Bizim teknelerimizin ruhsatı, turizm belgesi, her şeyi eksiksizdir. Kaldı ki burada bize işletme izni veren resmi kurumlardır. Şimdi bize yer bile göstermeden buradan ‘gidin’ diyorlar. Tam bayram öncesi iş yapacağımız dönemde böyle bir karar alınması çok yanlış. Burası aynı zamanda birçok kişiye iş kapısıdır. Bu kadar kişi işsiz kalacak, onların suçu ne? Yetkililerden konu hakkında yardım bekliyoruz " diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:57
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