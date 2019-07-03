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Erdek’te taşıma ücretlerine zam

Erdek’te otobüs, minibüs ve taksi ücretleri arttı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:23
Erdek’te taşıma ücretlerine zam

Erdek’te otobüs, minibüs ve taksi ücretleri arttı. Yen açıklanan tarife ile taşıma ücreti Erdek-Bandırma arası 6 lira 75 kuruş oldu


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), il içindeki taşıma ücretlerine zam yaptı. Erdek Minibüs-Midibüs Taşıma Kooperatifi ve Erdek Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aydın Tekin’den alınan bilgiye göre Erdek-Bandırma arasındaki yolcu taşıma ücreti 6 lira 75 kuruş olurken, öğrenci ücreti 4 lira 75 kuruş olarak belirlendi. Bu hatta Tatlısu kavşağına kadar yolcu ücreti 5 lira olarak saptandı. Erdek’te şehir içi ulaşım 2,25 liradan 3 liraya çıktı. İndirimli ücret tarifesi ise 1,50 liradan 2 liraya yükseldi. Yeni tarifeyle Erdek-Ocaklar arası yolcu ücreti 5 lira, öğrenci ücreti 3 lira 75 kuruş oldu. Erdek-Narlı yolcu ücreti 8 lira, öğrenci ücreti 6 lira 75 kuruş olarak belirlendi. Bu arada taksimetre fiyatları da zamlandı. Taksimetre açılış ücreti 5 lira 50 kuruş olurken, kilometre başı ücret ise 4 lira 75 kuruşa çıktı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:23
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