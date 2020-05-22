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Erdek’te motosikletin arkasına bağlanan at telef oldu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşı küçük çocuklar tarafından bir motosikletin arkasına bağlanarak koşturulan at yorgunluk, açlık ve susuzluğa daha fazla dayanamayınca yol ortasında telef oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:51:52 -
Erdek’te motosikletin arkasına bağlanan at telef oldu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde yaşı küçük çocuklar tarafından bir motosikletin arkasına bağlanarak koşturulan at yorgunluk, açlık ve susuzluğa daha fazla dayanamayınca yol ortasında telef oldu.


Edinilen bilgiye göre; Erdek Küçük Sanayi Sitesi yolunda terk edilmiş bir vaziyette yerde bir atın yattığını gören vatandaşlar yetkililere ihbarda bulundu. İhbarın ardından Belediye veterineri ile Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı görevlileri olay yerine gelerek yaralı ata müdahale ettiler. Saatlerce aç ve susuz kaldığı belirlenen ayrıca solunum sıkıntısı çeken yaralı at çektiği acıya daha fazla dayanamayarak hayatını kaybetti.


Erdek Belediyesi ile Erdek Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı görevlileri, ata eziyet ederek ölmesine neden olanların belirlenmesine yönelik başlattıkları çalışmada; Görgü tanıklarından, atın küçük çocuklar tarafından motosikletin arkasına bağlanarak koşturulduğu, aşırı yorulan atın daha sonra yere düşmesi ile birlikte çocukların atı yerde bırakarak kaçtıkları bilgisine ulaştı.


Yetkililerin derinleştirerek sürdürdüğü araştırmada, bazı görgü tanıklarının da, çocukların elindeki zavallı atın günlerdir aç ve susuz bırakıldığı, motosiklet arkasında bağlanarak sürüklenen ve bünyesi zayıf düşen atın bu nedenle öldüğünü aktardı. Polis olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı öğrenildi.

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