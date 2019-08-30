0553 313 94 23

Erdek’te askeri gemiler vatandaşların ziyaretine açıldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Nusret (N-16) gemisi, TCG Akçakoca (M-268) ile TCG Enez (M-262) isimli 3 gemi ziyarete açıldı.

30 Ağustos 2019 Cuma 22:17
Erdek’te askeri gemiler vatandaşların ziyaretine açıldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Nusret (N-16) gemisi, TCG Akçakoca (M-268) ile TCG Enez (M-262) isimli 3 gemi ziyarete açıldı.


Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanılmasında büyük emeği olan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda aslına sadık kalınarak inşa edilen Nusret Mayın Gemisi Erdek İskelesi’ne bağlanarak vatandaşların ziyaretine açıldı. Yine öte yandan, Akçakoca ile Enez isimli askeri gemiler ise Erdek Mayın Filosu komutanlığında vatandaşların ziyarete açıldı.


Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Dnz. Alb. Ateş Kalkan, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve ziyaretçiler, askeri iskelede bağlı bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemileri ziyaret etti. TCG Nusret (N-16) Müze Gemisini ziyaret eden vatandaşlara ise gemi personelince geminin özellikleri anlatıldı. Çanakkale Savaşı slaytlarının da izletildiği gemi ziyaretinde, halka geminin geçmiş tarihi anlatıldı. Zafer Bayramı kutlamaları için ziyarete açılan TCG Nusret (N-16) Müze Gemisini yaklaşık 450 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 22:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    1. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    2. Putin, Erdoğan'a dondurma..
    3. Futbol: TFF 1. Lig
    4. Erdek’te askeri gemiler vatandaşların..
    5. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    6. Vali Ayhan ve Başkan Bilgin’den Plevne..
    7. “Büyük marketler küçük esnafı çok..
    8. Ağrı Belediyesi 360 belediye çalışanı..
    9. A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
    10. 17 Yaş Altı Futbol Takımı, Ukrayna'da..
    11. ABD'den Çin'e 'Doğu Türkistan' çağrısı!
    12. Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday..
    13. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    14. GÜNCELLEME 2 - Mersin'de şeftali yüklü..
    15. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    16. Antalya'da tur otobüsü şarampole..
    17. Hatay’da sazlık alanda çıkan yangın..
    18. Yenişehir’de çamlık alanda çıkan..
    19. Uluslararası Bisiklet Festivali
    20. İstanbul, Adana, Muğla ve Bolu'nun..
    21. 30 Ağustos coşkusu Eyüpsultan’ı sardı
    22. Meral Akşener'in en mutlu olduğu an
    23. İzmir İl Meclisi’nde ‘imar’ tartışması
    24. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30..
    25. Roma'dan savunmaya takviye
    26. A Milli Futbol Takımı'nın programı..
    27. Yemen’de bomba yüklü motosiklet..
    28. Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    29. Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6..
    30. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak