Erdek’te askeri gemiler vatandaşların ziyaretine açıldı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Nusret (N-16) gemisi, TCG Akçakoca (M-268) ile TCG Enez (M-262) isimli 3 gemi ziyarete açıldı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin kazanılmasında büyük emeği olan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda aslına sadık kalınarak inşa edilen Nusret Mayın Gemisi Erdek İskelesi’ne bağlanarak vatandaşların ziyaretine açıldı. Yine öte yandan, Akçakoca ile Enez isimli askeri gemiler ise Erdek Mayın Filosu komutanlığında vatandaşların ziyarete açıldı.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Dnz. Alb. Ateş Kalkan, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve ziyaretçiler, askeri iskelede bağlı bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemileri ziyaret etti. TCG Nusret (N-16) Müze Gemisini ziyaret eden vatandaşlara ise gemi personelince geminin özellikleri anlatıldı. Çanakkale Savaşı slaytlarının da izletildiği gemi ziyaretinde, halka geminin geçmiş tarihi anlatıldı. Zafer Bayramı kutlamaları için ziyarete açılan TCG Nusret (N-16) Müze Gemisini yaklaşık 450 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.