Erdek'te 12 yıldır sahilin maskotu olan kazlar, bu yaz bir ördek yavrusunu evlat edindi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçen yıl denize girdikleri için şikayet edilince kümese kapatılan kazlar, yazın gelmesiyle yeniden tatilcilerin arasına karıştı. Sahilde gezinip denize giren sürü, bu kez yanına anne ve babası olmayan bir ördek yavrusu aldı.

Kazlar, anne-babasız dolaşan yavruyu sürüye kattı. Şimdi birlikte sahile iniyor, birlikte denize giriyorlar.

Her sabah sahile inen sürü

Erdek'te yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi'nde hem kafe hem kamping işleten Keşniş'in çiftlik hayatı, 12 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı.

Yıllar içinde kazların sayısı arttı. Keşniş onları ne kesti ne sattı. Her sabah kafenin bahçesinden sürü halinde çıkan kazlar, sahile inip denize girdi ve çevredekilerin ilgi odağı oldu.

Şikayet, kümes ve 'şartlı tahliye' süreci

Bu manzaradan rahatsız olan bazı kişiler geçen yıl CİMER'e şikayette bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Keşniş'ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi. Cezai işlem uygulanmaması için kazlar kümese kapatıldı.

Kazlar 1 ay kümeste kaldı. DHA'nın haberinin ardından 22 Temmuz 2025'te 'şartlı tahliye' geldi. Yetkililer, denize girmemeleri ve sokağa çıkmamaları şartıyla kazların kümesten çıkarılabileceğini bildirdi. Kararın tebliğ edildiği Mehmet Keşniş ile kızı Başak Keşniş, kazları bahçeye saldı. Kazlar bahçede gezdi, su kaplarına konulan suyla serinledi.

Ördek yavrusu sürüye katıldı

Yazın gelmesiyle kazlar yeniden tatilcilerin arasına karıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bahçeden çıkıp sahile inen sürüye bir de ördek yavrusu katıldı. Annesi ve babası olmayan yavruyu sahiplenen kazlar, onu da aralarına aldı.

Keşniş, kazların özgürce dolaşmasının çevre sakinlerini de mutlu ettiğini anlattı: "Herkes kazların derdine düştü. Kazlar devamlı ilgi odağı halindeler. Ördek yavrusu tek başına dolaşıyordu, korumasızdı. Köpekler, kediler rahatsız ediyordu. Kazlar koruma altına aldılar. Sanki anlıyorlarmış gibi. Şimdi beraber takılıyorlar, beraber denize giriyorlar."

Keşniş, otlayamayan ördek yavrusunun bir-iki böcekle idare ettiğini, ziyaretçilerin verdiği ekmeklerden de faydalandığını söyledi.

Tatilcilerden kazlara tam destek

Kazları yeniden sahilde gördüğü için mutlu olan bir tatilci şunları söyledi: "Geçen sene haberlerde görmüştüm, birkaç kişi şikayetçi olmuştu ama bence şikayetlik bir şey yok. Çevreye canlılık katıyorlar. Kazlar buranın maskotu. Her gelen tatilci sevip fotoğraflarını çekiyor. Çocuklar daha memnun, kazlarla oynuyorlar. Sahile renk kattılar."

Sıkça Sorulan Sorular

Kazlar neden kümese kapatıldı? Denize girdikleri için CİMER'e yapılan şikayet üzerine, cezai işlem uygulanmaması için kümese kapatıldılar.

'Şartlı tahliye' ne anlama geliyor? Yetkililer, kazların denize girmemeleri ve sokağa çıkmamaları şartıyla kümesten çıkarılabileceğini bildirdi. Kazlar bu şartla bahçeye salındı.

Ördek yavrusuna ne oldu? Anne-babası olmayan yavruyu kazlar sahiplendi. Birlikte sahile inip denize giriyorlar.