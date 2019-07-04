0553 313 94 23

Erdek-Avşa-Marmara seferleri başlıyor

Balıkesir’in Erdek ile Marmara ilçeleri arasında deniz yolculuğu süresi 45 dakikaya iniyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:08
Erdek-Avşa-Marmara seferleri başlıyor

Balıkesir’in Erdek ile Marmara ilçeleri arasında deniz yolculuğu süresi 45 dakikaya iniyor.


Güney Marmara Hattı’nda bir gemiyle araç ve yolcu taşımacılığını yapan Gestaş Deniz Ulaşım, adalar arasında ulaşımı daha da hızlandıracak deniz otobüsü seferlerini başlatıyor. 5 Temmuz’da ilk seferini gerçekleştirecek deniz otobüsü seferleriyle Erdek-Avşa arası 45 dakikaya düşecek. Haftanın her günü yapılacak seferler, sabah gidiş, akşam dönüş şeklinde olacak.


Haftanın her günü Erdek’ten 09:00’da hareket edecek deniz otobüsü, 09.45’te Avşa’da; 10.15’te Marmara Adası’nda olacak. Hafta içi Marmara Adası’ndan saat 18.30’da yapılacak Conkbayırı deniz otobüsü, 19.00’da Avşa’dan kalkacak, 19.45’te Erdek’te olacak. Hafta sonunda ise, akşam dönüş saati 45 dakika geç olacak. 19.15’te Marmara Adası’ndan başlayacak sefer, 19.45’te Avşa’dan yolcusunu alacak; 20.30’da Erdek’te olacak.


Sadece yaya yolcu taşıyacak Gestaş Deniz Otobüsü’nün Erdek’ten Avşa ve Marmara Adası yaya yolcu fiyatı 35 TL, öğrenci fiyatı ise 25 TL. Avşa ile Marmara Adası arası tam yaya ve öğrenci fiyatı 15 TL.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ortak alan peşkeş çekilmiş! CHP’li belediyenin eliyle sahilde işgal
    1. Ortak alan peşkeş çekilmiş! CHP’li..
    2. Zekeriye Alp kimdir? TFF MHK başkanı..
    3. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    4. Diyet programı uygulayan çocuk nasıl..
    5. Erdoğan’ın çağrısına uzmanlardan..
    6. GÜNCELLEME - Japonya'da şiddetli..
    7. ’50 Peynirli Şehir Balıkesir’ kitabı..
    8. Antalyalı yatırımcı Baltıklara açılıyor
    9. Eskrim Türkiye Şampiyonası sona erdi
    10. Akıncı Üssü davası
    11. Işıl Özgentürk'e "başörtülüleri..
    12. Terör operasyonunda 7 gözaltı!..
    13. Ankara’ya Hacı Turan damgası
    14. Başkan Yardımcısı Gürses, hacı..
    15. Uzmanından topuk dikenine dair uyarılar
    16. Eski bakan Işılay Saygın hastaneye..
    17. Terör örgütlerine Sakarya’da darbe:..
    18. Memur-Sen Öner’e emanet
    19. Rus ve Suriye uçakları İdlib civarını..
    20. (Özel Haber) Edirne’de bir garip..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...
    Bomba patladı! İmamoğlu ve Yavaş, Gül eksenli yeni partiye...

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!