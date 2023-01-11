Erdal Sadi’den sert eleştiri: Laik sistem yerin dibine batsın

Erdal Sadi Hoca verdiği hutbede "laiklik" sisteminin İslam'da yeri olmadığını söyledi.

"Hoşlarına gitmiyor onların rahat yaşamlarına karışıyoruz ya. Kur'an-ı Kerim geldiği zaman onlar hayvanlar gibi dışarıda çiftleşemeyecekler ya rahat rahat yiyip içip eğlenemeyecekler ya bundan korkuyorlar" diyen Erdal Sadi, şunları söyledi:

"Yahu korkma şu anda istediğin gibi yiyip içebilirsin. Zıkkımın dibini iç. İçiyorsun karışan mı var? Son kuruşuna kadar git kumarda ye bitir karışan mı var? Karını kızını çıplak dolaştırıyorsun karışan mı var? Karışan yok ki. Zina serbest istediğin kadınla düşüp kalkıyorsun. Karışan yok ki. Karışsan zaten sen suç işlemiş oluyorsun. Zina serbest, içki serbest, kumar serbest. Af buyurun kerhanedeki fahişelerin sağlık kontrolü bile devlet tarafından yapılıyor zaten. Sen bu sistemde ne anlatabilirsin kime ne konuşabilirsin. Ne kadar hükmün ve gücün var."

Sistemin değişmesi gerektiğini dile getiren Erdal Sadi sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerin dibine batsın laik sistem. Bir Müslüman laik olamaz. Ebu Cehil de laikti. Eğer razıysan onun yolundan gitmeye laikliğinle övünebilirsin. Bize tercih hakkı sunmuyorlar. Şeriat mı gelsin, laiklik mi yoksa demokrasi mi? Bunu deseler zaten safımız belli. Bize parti seçebilirsin diyorlar sadece. Sistem seçemezsin. Ama Allah'ın izniyle oda yıkılacak. Devletin dini yine İslam olacak. Anayasaya yine İslam kanunları gelecek. Çünkü Allah ben nurumu tamamlayacağım diyor. Sancak düştüğü yerden kalkar."