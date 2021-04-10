Erdal Özyağcılar'dan 'sapıklık' itirafı: Sevda Türküsev böyle tepki gösterdi!

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"Ben alışveriş merkezlerine girince hanım ayakkabı mağazalarına mutlaka uğrarım. Sanki birisine ayakkabı alacakmış gibi muhakkak bir bakar çıkarım. Benim de zamparalığım bu kadar oluyor." sözlerinin sahibi Erdal Özyağcılar'a, bir tepki de Gazeteci Sevda Türküsev'den geldi. Türküsev, "Erdal bey kusura bakmayın ama buna halk dilinde zamparalık denmiyor. Ben yaşınıza hürmeten burada daha ileri gitmiyorum. Buna halk dilinde çok farklı bir şey deniyor." dedi.

'Toplumun bunu normal karşılaması bir çifte standart örneği'

"Bunu sıradan bir vatandaş veya herhangi bir siyasi partiye mensup bir erkek söyleseydi, linç edilmişti. Sapık olarak adlandırılıp, ortalık ayağa kalkardı." diyen Türküsev, şöyle devam etti:

"Bir erkeğin, kadın ayakkabı mağazalarına gidip kadınların ayaklarına bakma alışkanlığını zamparalık diyerek masumlaştırmaya çalışması, çok üzücü. Toplumun bunu normal karşılaması bir çifte standart örneğidir. İşte; tacizler, tecavüzler bu çifte standart yüzünden artıyor. Bu masum bir zamparalık değildir. Toplumun olaylara bakış açısı kişilere göre değişiyorsa, biz ilerleyemeyiz."