Aktüel

Erciyes’ten uluslararası başarı Dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında

Erciyes'ten uluslararası başarı Dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren turizmin lokomotifi konumundaki Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın en iyi kayak merkezleri arasında gösterilme başarısı elde etti.

Kayseri’de insan odaklı belediye anlayışı ile kentin değerlerini ön plana çıkaran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pek çok alanda olduğu gibi turizm alanındaki hizmetleri ile ön sıralarda yer almayı sürdürüyor. Bu çerçevede dünyaca ünlü Snow Magazine Dergisi’nin her yıl düzenli olarak yayınladığı “Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri” listesi açıklandı. Derginin bu yılki değerlendirmesinde, Türkiye’yi temsilen yalnızca Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer aldı. Fransa, İsviçre, İtalya, ABD ve Japonya gibi kayak turizminin lider ülkelerinden birçok merkezin yer aldığı listede, Türkiye’den yalnızca Erciyes kendine yer buldu. Snow Magazine editörleri, 100’den fazla kayak merkezini; pist kalitesi, şehir olanakları, ulaşım kolaylığı, fiyat dengesi ve modern tesisler gibi kriterler üzerinden değerlendirerek listeyi oluşturdu.

