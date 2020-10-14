Erciyes'te yatırım yapmak için arsa alanlara uyarı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yatırım yapmak için Erciyes Kayak Merkezi'nden arsa alanlara uyarıda bulunarak, "Satılan 21 parselin bir kısmına yatırım yapılmıyor olması, bizleri ister istemez değerlendirme yapmaya sevk ediyor. Bu konunun hukuki boyutlarını gözardı edemeyiz. Yasal yaptırım inisiyatifi bizim elimizde." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kamu kurumlarının yöneticileri ve turizm yatırımcılarıyla Erciyes'te bir araya gelen Büyükkılıç, hem yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi hem de yatırım amaçlı arsa alanları uyardı.

Erciyes'in dünya standartlarında bir kayak merkezi haline geldiğini ve bunun tüm dünya tarafından kabul gördüğünü belirten Büyükkılıç, sadece kayakla yetinmediklerini, Erciyes'i 12 ay kullanılabilen bir cazibe merkezi haline getirmek için yüksek irtifa kamp merkezi kurduklarını ve termal su aramaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Başkan Büyükkılıç, her yönüyle Türkiye'nin en iyi kayak merkezi konumundaki Erciyes'te arsa satın alan yatırımcılara yönelik olarak şunları kaydetti:

"Daha önce buradan arsa alıp 'yatırım yapacağım' diyen dostlarımızı uyarmaya devam ediyoruz. Amacımız, burada daha fazla yatırımcının olması, daha fazla yatak sayısının olması, şehrimizin adeta çığ gibi büyüyen turizm potansiyeline altyapı oluşturmak. 'Hele canım bir arsa da ben alayım, yatsın şöyle. Zamanı gelince satarız' gibi bir anlayış burada geçerli olamaz, olmamalı. Satılan 21 parselin bir kısmına yatırım yapılmıyor olması, bizleri ister istemez değerlendirme yapmaya sevk ediyor. Bu konunun hukuki boyutlarını gözardı edemeyiz. Yasal yaptırım inisiyatifi bizim elimizde."

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yatırım yapmak isteyenlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile otel işletmecileri ve yatırımcılar katıldı.



