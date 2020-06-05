Erciyes’in yatırımları planlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden olan Erciyes için 2020 yılı kış sezonunda yapılacak yatırımlarla ilgili toplantı düzenledi. Başkan Büyükkılıç, “Erciyes’imizi sadece kış aylarında değil 12 ay boyunca, kamp turizmi, yayla turizmi, termal turizmi ile aranan, özlenen bir merkez olması yolunda gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın 2020 yılı kış sezonunda Erciyes’te yapılacak yatırımlar için düzenlediği yatırım toplantısı Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanları ve belediye bünyesindeki şirketlerin yöneticileri katıldı. Toplantıda, Erciyes’i 2020 yılı kış sezonuna hazırlamak amacına yönelik yatırım çalışmaları konuşuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı’dan hem bilgi aldı, hem de gelen talepleri karara bağladı. Verilecek olan hizmetler konusunda yatırımcıların gerekli, sağlıklı ve hızlı kararları alıp uygulama sürecini başlattıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç,“ Erciyes’imizi 2020 yılı kış sezonuna hazırlamak amacıyla gerek kış turizme yönelik gerekse kış turizmi öncesi sonrasına yönelik, yatırım çalışmaları konusunda ilgili birimimizden hem bilgi alıyoruz, hem de talepleri ile karar alıyoruz. Erciyes’te yapacağımız otopark konusunda, vereceğimiz hizmetler konusunda, yatırımcıların bizlerden beklentileri konusunda konuşuyoruz. Amacımız gerekli, sağlıklı ve hızlı kararları alıp uygulama sürecini başlatmak. Erciyes’imizi sadece kış aylarında 12 ay boyunca, kamp turizmi, yayla turizmi, termal turizmi ile aranan, özlenen bir merkez olması yolunda gayret gösteriyoruz. Yapılacak çalışmaların şimdiden hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.