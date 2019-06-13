Erciyes Üniversitesi yüksek lisans başvuru tarihleri 2019
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü güz dönemi yüksek lisans öğrenci alım ilanı yayınladı. Erciyes Üniversitesi Enstitülerine 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alınacaktır. Adayların, Erciyes Üniversitesi ve Enstitülerin WEB sayfalarında belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.13 Haziran 2019 Perşembe 14:07
Erciyes Üniversitesi Enstitülerine 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alınacaktır. Adayların, Erciyes Üniversitesi ve Enstitülerin WEB sayfalarında belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
Enstitülerin öğrenci kabul edecek anabilim dalları, kontenjanları, başvuru ve kesin kayıt şartları Erciyes Üniversitesinin (http://www.erciyes.edu.tr) WEB sayfasından öğrenilebilir.
Fen Bilimleri Enstitüsü : http://fbe.erciyes.edu.tr/
Sağlık Bilimler Enstitüsü : http://sagens.erciyes.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü : http://sbe.erciyes.edu.tr
Eğitim Bilimleri Enstitüsü : http://ebil.erciyes.edu.tr
Güzel Sanatlar Enstitüsü : http://gse.erciyes.edu.tr/
Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü : http://gerhernesibe.erciyes.edu.tr
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