Erciyes Kayak Merkezi için Kayseri'ye haftada 10 uçak inecek

KAYSERİ (AA) - Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, önümüzdeki günlerde yabancı turistlerin geleceğini belirterek, Kayseri'ye haftada 10 uçağın ineceğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cıngı, yeni kış sezonu öncesi Erciyes Kayak Merkezi'ndeki son durumu ve alınan salgın tedbirleriyle ilgili bilgi verdi.

Cıngı, yaklaşık 9 aydır dünya gündeminin yeni tip koronavirüs ile sarsılmış durumda olduğunu ve tüm dünyanın bu salgınla nasıl mücadele edileceği konusunda çok ciddi imtihan verdiğini belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin yeni sezonu iyi geçireceğini umut ettiklerini ifade eden Cıngı, şu bilgileri verdi:

"Pandemi sebebiyle özellikle Alp ülkelerine gidemeyecek, hava sahasının sınırlandırılması, seyahat engelleri gibi tedbirler kapsamında bu ülkeleri ziyaret edemeyecek olan eski Sovyetler pazarı, çok yoğun bir ilgiyle Erciyes'e geldi. Yaz boyu birçok operatör ve acenteyle toplantılar yaptık. Bu gelen misafirlerimiz şehir merkezimizdeki ve Erciyes'teki otellerden rezervasyonlarını yaptırdı."

Önümüzdeki günlerde yurt dışından yabancı turistlerin Kayseri'ye gelmeye başlayacaklarını aktaran Cıngı, şunları kaydetti:

"Bir aksilik olmazsa, bir sürpriz yaşamazsak önümüzdeki günlerde Kayseri'ye haftada hemen hemen 10 uçak inecek. 10 uçak ile yurt dışından yabancı turist gelecek. Bunların çoğu charter dediğimiz kiralık uçaklardır. Bunun yanında da Kiev'den, Odesa'dan, Moskova'dan Kayseri'ye tarifeli uçaklar da konuldu. Yani bir Kayserili vatandaşımız biletini alıp, direkt uçuşla Moskova'ya veya Kiev'e, Odesa'ya gidebilecek. Bu gelişmeler şehrimiz açısından çok önemli kilometre taşlarıdır. Bu gelişim de tamamen Erciyes Turizm Merkezi sayesinde kaydedilen gelişmelerdir."

Gelecek misafirlerin birinci derece endişelerinin yeni tip koronavirüs olduğuna dikkati çeken Cıngı, tüm tedbirleri aldıklarını, sadece kayak merkezini güvenli kılmanın yeterli olmayacağını bu nedenle dağda bulunan bütün işletmelere güvenli işletme sertifikası aldırdıklarını aktardı.

Cıngı, Erciyes'te 360 derece güvenli ortam oluşturmak için çalışmaları neticelendirdiklerini, Uluslararası Standart Firmaları'ndan da Erciyes'in güvenli bir kayak merkezi olduğuna dair tescil edecek belgelerle müracaat ettiklerini, sürecin kısa sürede sonuçlanacağını belirtti.

Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu da Kovid-19 gözlem odası oluşturduklarını, şüpheli görülen kişiyi bu odaya alıp, sağlık ekiplerini yönlendireceklerini kaydetti.