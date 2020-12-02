  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erciyes Kayak Merkezi için Kayseri'ye haftada 10 uçak inecek
Aktüel

Erciyes Kayak Merkezi için Kayseri'ye haftada 10 uçak inecek

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:12:12 -
Erciyes Kayak Merkezi için Kayseri'ye haftada 10 uçak inecek

KAYSERİ (AA) - Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, önümüzdeki günlerde yabancı turistlerin geleceğini belirterek, Kayseri'ye haftada 10 uçağın ineceğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cıngı, yeni kış sezonu öncesi Erciyes Kayak Merkezi'ndeki son durumu ve alınan salgın tedbirleriyle ilgili bilgi verdi.

Cıngı, yaklaşık 9 aydır dünya gündeminin yeni tip koronavirüs ile sarsılmış durumda olduğunu ve tüm dünyanın bu salgınla nasıl mücadele edileceği konusunda çok ciddi imtihan verdiğini belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin yeni sezonu iyi geçireceğini umut ettiklerini ifade eden Cıngı, şu bilgileri verdi:

"Pandemi sebebiyle özellikle Alp ülkelerine gidemeyecek, hava sahasının sınırlandırılması, seyahat engelleri gibi tedbirler kapsamında bu ülkeleri ziyaret edemeyecek olan eski Sovyetler pazarı, çok yoğun bir ilgiyle Erciyes'e geldi. Yaz boyu birçok operatör ve acenteyle toplantılar yaptık. Bu gelen misafirlerimiz şehir merkezimizdeki ve Erciyes'teki otellerden rezervasyonlarını yaptırdı."

Önümüzdeki günlerde yurt dışından yabancı turistlerin Kayseri'ye gelmeye başlayacaklarını aktaran Cıngı, şunları kaydetti:

"Bir aksilik olmazsa, bir sürpriz yaşamazsak önümüzdeki günlerde Kayseri'ye haftada hemen hemen 10 uçak inecek. 10 uçak ile yurt dışından yabancı turist gelecek. Bunların çoğu charter dediğimiz kiralık uçaklardır. Bunun yanında da Kiev'den, Odesa'dan, Moskova'dan Kayseri'ye tarifeli uçaklar da konuldu. Yani bir Kayserili vatandaşımız biletini alıp, direkt uçuşla Moskova'ya veya Kiev'e, Odesa'ya gidebilecek. Bu gelişmeler şehrimiz açısından çok önemli kilometre taşlarıdır. Bu gelişim de tamamen Erciyes Turizm Merkezi sayesinde kaydedilen gelişmelerdir."

Gelecek misafirlerin birinci derece endişelerinin yeni tip koronavirüs olduğuna dikkati çeken Cıngı, tüm tedbirleri aldıklarını, sadece kayak merkezini güvenli kılmanın yeterli olmayacağını bu nedenle dağda bulunan bütün işletmelere güvenli işletme sertifikası aldırdıklarını aktardı.

Cıngı, Erciyes'te 360 derece güvenli ortam oluşturmak için çalışmaları neticelendirdiklerini, Uluslararası Standart Firmaları'ndan da Erciyes'in güvenli bir kayak merkezi olduğuna dair tescil edecek belgelerle müracaat ettiklerini, sürecin kısa sürede sonuçlanacağını belirtti.

Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu da Kovid-19 gözlem odası oluşturduklarını, şüpheli görülen kişiyi bu odaya alıp, sağlık ekiplerini yönlendireceklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ortağı istedi, Akşener sustu! Türkiye’yi ayağa kaldıran skandala sesini çıkaramadı
Siyaset

Ortağı istedi, Akşener sustu! Türkiye’yi ayağa kaldıran skandala sesini çıkaramadı

CHP’li Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın TSK için sarf ettiği, “Satılık ordu” şeklindeki skandal sözleri hakkında, sözde ülkücü İYİ Parti Ge..
Mehmet Metiner görevinden ayrıldı
Gündem

Mehmet Metiner görevinden ayrıldı

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, Star gazetesinden ayrıldığını açıkladı.
Fatih Altaylı'dan tepki çeken sözler! Açık açık hedef gösterdi
Gündem

Fatih Altaylı'dan tepki çeken sözler! Açık açık hedef gösterdi

Suriye'deki savaştan kaçarak sığınan Suriyelilere yönelik bazı kurum ve kişiler tarafından algı kampanyası sürüyor. Son olarak Fatih Altaylı..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay