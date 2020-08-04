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Spor

Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı etkinliği hafta sonu başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:40:37 -
Erciyes Dağı'na zirve tırmanışı etkinliği hafta sonu başlayacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Erciyes Dağı'na profesyonel rehberler eşliğinde düzenlenen zirve tırmanışı etkinliği 8 Ağustos'ta başlayacak.

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes AŞ tarafından profesyonel rehberler eşliğinde düzenlenen zirve tırmanışı etkinliği, bu yıl 8 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı'nın da sosyal medya hesabından duyurduğu zirve tırmanışında dağcılar, Tekir Gondol ve Zümrüt Tesisleri'ni kullanıp bir süre yürüyerek, 2 bin 800 rakımlı Çobanini mevkisine kamp kurduktan sonra zorlu tırmanışla zirveye ulaşacak.

Dağcılar, daha sonra belirlenen rotayı izleyerek, Erciyes Tekir Kapı bölgesine dönecek.

Tırmanışa katılmak isteyenler 0 352 342 39 17 ile 0 538 651 00 04 numaralı telefonları arayıp kayıt yaptırabilecek.

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