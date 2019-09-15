0553 313 94 23

Erciyes CUP 13.kez oynanacak

Kayseri’de 13.

15 Eylül 2019 Pazar 12:23
Erciyes CUP 13.kez oynanacak

Kayseri’de 13. kez Erciyes CUP basketbol turnuvası düzenlenecek.


Kayseri’de Bellona Kayseri Basketbol önderliğinde basketbol turnuvası düzenlenecek. Her yıl geleneksel olarak organize edilen Erciyes CUP, bu yıl 13. kez oynanacak.


4 takımın katılacağı Erciyes Cup 17 Eylül 2019 Salı günü start alacak, 19 Eylül 2019 Perşembe günü sona erecek. Turnuvaya Bellona Kayseri Basketbol, Adana Basketbol, Çukurova Basketbol, İzmit Belediyespor takımları katılacak.


Kadir Has Spor Salonu’nda oynanacak 4’lü turnuvanın maç programı şu şekilde:


17 Eylül 2019 Salı


16:00 Adana Basketbol-Çukurova Basket


18:00 Bellona Kayseri-İzmit Bel.spor


18 Eylül Çarşamba


16:00 İzmit Bel.spor-Çukurova Basket


18:00 Bellona Kayseri-Adana Basketbol


19 Eylül Perşembe


14:00 Adana Basketbol-İzmit Bel.spor


16:00 Bellona Kayseri-Çukurova Basket

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 12:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB açıkladı! S-400'de ikinci intikal de tamamlandı
    1. MSB açıkladı! S-400'de ikinci intikal..
    2. MSB: "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava..
    3. Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı kadrosu..
    4. Babaannesini bıçakladı, polise gitti!
    5. Para badmintoncular, Tayland'da..
    6. Emre'siz Fenerbahçe, Alanyaspor'a..
    7. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    8. Galatasaray'dan birlik mesajı
    9. Sadakataşı Derneği aralıksız..
    10. Teknofest 2019 ne zaman başlıyor?..
    11. Yaralı teröriste ilk yardım..
    12. ‘Allah’a, O’nu görüyormuşçasına ibâdet..
    13. Rahime anneden PKK'lı hainlere mesaj:..
    14. Özel sporcular havuza giriyor
    15. Kütahya’da orman yangını
    16. "Koleksiyonların kamusal birikimler..
    17. Rus yapımı Su-35 savaş uçağı..
    18. Babaannesini öldüren genç polise..
    19. İnfak’tan ne anlıyoruz?
    20. Alfa Romeo'nun efsane yarış modeli 33..
    21. Kartal’da marketten silahlı gasbın..
    22. Galatasaray camiası kahvaltıda..
    23. Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası..
    24. Bakü'nün kurtuluşunun 101. yıl dönümü
    25. Egeli yaş meyve sebze ihracatçıları,..
    26. AK Parti’den esnafa ziyaret
    27. Meksika'da poşetlenmiş insan..
    28. Başakşehir Roma maçını şifresiz veren..
    29. Din ve ekonomi
    30. Giresun’a Tayvanlı gelin
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım hangi bakanlık verilecek” mesajına sert tepki!
    “Feyzioğlu’nun eşi kapandı, bakalım hangi bakanlık verilecek” mesajına sert tepki!