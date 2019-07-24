Erciş’te mahallelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Van’ın Erciş Belediyesi, sağlıklı ve temiz bir çevre için ilaçlama çalışmalarına ilçenin tamamında aralıksız olarak sürdürüyor.

Erciş Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan 3 ilaçlama ekibi ilçede bulunan tüm mahallelerde haşereye karşı ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İlaçlama çalışmalarına ilçe genelinde devam ettiklerini ifade edenPark ve Bahçeler Müdürü Fatma Çakır: “Erciş’te vatandaşların sorunsuz bir yaz dönemi geçirmeleri için sabah 08.00 ile gece 24.00 saatleri arasında program dâhilin de belirlediğimiz tüm mahallelerde 2’si gündüz, 1’i de gece olmak üzere toplam 3 ilaçlama ekibi ile ilaçlama çalışması yapıyoruz. İlaçlama çalışmalarında kullandığımız kimyasal maddelerin doğada yaşayan diğer canlılara zarar vermemesi için hassasiyet gösteriyoruz. Sağlık Bakanlığı’nca olaylı olan doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyodisal ürünler kullanıyoruz” dedi.