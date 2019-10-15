Erciş'te HDP'li belediye ve ilçe başkanları gözaltına alındı Van'ın Erciş ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve ilçe başkanı Şakir Asıl ile iki yönetici gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP'li ilçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir gözaltına alındı. Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramasında çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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