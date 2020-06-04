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Aktüel

Erciş’te ağıl çöktü: 2 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde inşaat halindeki ağılın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 18:54:55 -
Erciş’te ağıl çöktü: 2 yaralı

Van’ın Erciş ilçesinde inşaat halindeki ağılın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay, dün akşam ilçeye bağlı Alkanat Mahallesi’nde meydana geldi. Yapımı devam eden ağılın çökmesi sonucu 2 kişi enkaz altında kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkazda yapılan çalışmalar sonucunda 2 kişi yaralı olarak kurtarılarak ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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