Ercan Taner NTV ile yollarını ayırdı
Spor sunucusu Ercan Taner, NTV'den bu sabah ayrıldı. Taner "35 yıldır bana vermiş olduğunuz destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:24
NTV ile spor sunucusu Ercan Taner'in yolları ayrıldı.
Skorer'in edindiği bilgiye göre; Spor spikeri Ercan Taner, NTV ile yaptığı toplantı sonrası kanaldan ayrıldı. Uzun yıllar yayıncı kuruluşta spikerlik yapan Taner, daha sonra NTV - NTV Spor kanallarında yayınlar yapmıştı.
TWITTER HESABINDAN VEDA ETTİ
Taner, twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"NTV'den bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Siz sayın seyircilerime bugüne kadar gösterdiğiniz ilgiden ve 35 yıldır bu meslekte bana vermiş olduğunuz destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Saygı ve sevgilerimle..."
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