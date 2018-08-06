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Ercan Taner NTV ile yollarını ayırdı

Spor sunucusu Ercan Taner, NTV'den bu sabah ayrıldı. Taner "35 yıldır bana vermiş olduğunuz destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:24
Ercan Taner NTV ile yollarını ayırdı

NTV ile spor sunucusu Ercan Taner'in yolları ayrıldı.

Skorer'in edindiği bilgiye göre; Spor spikeri Ercan Taner, NTV ile yaptığı toplantı sonrası kanaldan ayrıldı. Uzun yıllar yayıncı kuruluşta spikerlik yapan Taner, daha sonra NTV - NTV Spor kanallarında yayınlar yapmıştı.

TWITTER HESABINDAN VEDA ETTİ

Taner, twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"NTV'den bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Siz sayın seyircilerime bugüne kadar gösterdiğiniz ilgiden ve 35 yıldır bu meslekte bana vermiş olduğunuz destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Saygı ve sevgilerimle..."

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 14:24
  1. Ercan Taner
  2. NTV

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