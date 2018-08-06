Ercan Taner NTV ile yollarını ayırdı

NTV ile spor sunucusu Ercan Taner'in yolları ayrıldı.

Skorer'in edindiği bilgiye göre; Spor spikeri Ercan Taner, NTV ile yaptığı toplantı sonrası kanaldan ayrıldı. Uzun yıllar yayıncı kuruluşta spikerlik yapan Taner, daha sonra NTV - NTV Spor kanallarında yayınlar yapmıştı.

TWITTER HESABINDAN VEDA ETTİ

Taner, twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"NTV'den bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Siz sayın seyircilerime bugüne kadar gösterdiğiniz ilgiden ve 35 yıldır bu meslekte bana vermiş olduğunuz destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Saygı ve sevgilerimle..."