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Ercan Kahyaoğlu: “Düşündüklerimizi yapmanın sevincini yaşıyoruz”

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, Ümraniyespor galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, “Düşündüklerimizi yapmanın sevincini yaşıyoruz.

03 Nisan 2019 Çarşamba 22:34
Ercan Kahyaoğlu: “Düşündüklerimizi yapmanın sevincini yaşıyoruz”

Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, Ümraniyespor galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, “Düşündüklerimizi yapmanın sevincini yaşıyoruz. Gol yemeden gol atmayı düşünüyorduk. Bunu da başardık” dedi.


Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Akhisarspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Ercan Kahyaoğlu, “Düşündüklerimizi yapmanın sevincini yaşıyoruz. Maçın bu şekilde gitmesini bekliyorduk. İyi bir rakiple oynadık. Zor geçeceğini biliyorduk. Fırsatları yakaladık. Son bölümünde daha çok bizim düşündüğümüz şeyler oldu. Neticeyi aldık. Gol yemeden gol atmayı düşünüyorduk. Bunu da başardık” diye konuştu.


Kupada iyi, ligde kötü performans sergilediklerinin sorulması üzerine Kahyaoğlu, “Kupada iyi gitmemize rağmen ligde son dönemde iyi oyun oynuyoruz ama skorla taşlandıramıyoruz. Bundan sonraki süreçte bu atılımı yapacağız. Lig daha bitmedi” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 22:34
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