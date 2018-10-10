Ercan Güven: Aykut Kocaman geri gelsin diye Cocu'ya yanlış bilgi vermişler

Gazeteci yazar Ercan Güven bugünkü Milliyet gazetesi köşe yazısında Fenerbahçe'nin son durumu hakkında ses getirecek ifadeler kaleme aldı.

Herkes eteğindeki taşı döktüğüne göre, ben de bir Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi dostumdan edindiğim ipuçlarını yazayım; doğru değilse bile bugün açıklama yapması beklenen sayın Koç'a “yok öyle bir şey” deme fırsatı yaratayım.

Ancak bir ufak notla başlayayım:

Söz konusu Divan Kurulu üyesi, sayın Koç'un kazandığı seçim arifesinde Aziz Yıldırım'dan “eşine beleş üyelik” gibi ufak çaplı bir “seçim rüşveti” teklifi aldığını anlatmış, ben de aynen yazmıştım... Ali Koç da benim yazımı referans göstererek Aziz Yıldırım'ın adil seçimi sabote ettiğini açıklamıştı. Yani en azından Ali Bey'in “doğruluk” konusunda bir şüphesi olmaması gerek.

Evet... Önemli bir ailenin son kuşağı, meslek ve itibar sahibi bu üye, Ali Koç'un “ihraç ve iş aktine son” açıklamasından bir gün önce aynı isimler için heyecanla şunları söylemişti bana:

“Bu kadar olamazdı zaten... Bu Cocu'nun aklını başından alan, saçma sapan işler yaptıranların Aykut Kocaman takımı olduğu anlaşıldı. Kocaman geri gelsin diye yanlış bilgi vermişler adama. Verilerle oynamışlar. Şu anda kulüpte bunu tartışıyorlar hepsini kovacaklar. Volkan başta birkaç da Aziz Yıldırım vefalı topçu takımın dibini oyuyorlar. Onları da atacaklar.”

Bu sefer bilgi “suç” sınırlarına değdiği için, ben teyit aşamasındayken karar açıklandı ve gerekçeyi bilemiyoruz ama karar bire bir örtüştü.