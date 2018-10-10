THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Ercan Güven: Aykut Kocaman geri gelsin diye Cocu'ya yanlış bilgi vermişler

Gazeteci yazar Ercan Güven bugünkü köşe yazısında Fenerbahçe'nin son durumu hakkında ses getirecek ifadeler kaleme aldı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 12:15
Ercan Güven: Aykut Kocaman geri gelsin diye Cocu'ya yanlış bilgi vermişler

Gazeteci yazar Ercan Güven bugünkü Milliyet gazetesi köşe yazısında Fenerbahçe'nin son durumu hakkında ses getirecek ifadeler kaleme aldı.

Herkes eteğindeki taşı döktüğüne göre, ben de bir Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi dostumdan edindiğim ipuçlarını yazayım; doğru değilse bile bugün açıklama yapması beklenen sayın Koç'a “yok öyle bir şey” deme fırsatı yaratayım.

Ancak bir ufak notla başlayayım:

Söz konusu Divan Kurulu üyesi, sayın Koç'un kazandığı seçim arifesinde Aziz Yıldırım'dan “eşine beleş üyelik” gibi ufak çaplı bir “seçim rüşveti” teklifi aldığını anlatmış, ben de aynen yazmıştım... Ali Koç da benim yazımı referans göstererek Aziz Yıldırım'ın adil seçimi sabote ettiğini açıklamıştı. Yani en azından Ali Bey'in “doğruluk” konusunda bir şüphesi olmaması gerek.

Evet... Önemli bir ailenin son kuşağı, meslek ve itibar sahibi bu üye, Ali Koç'un “ihraç ve iş aktine son” açıklamasından bir gün önce aynı isimler için heyecanla şunları söylemişti bana:

“Bu kadar olamazdı zaten... Bu Cocu'nun aklını başından alan, saçma sapan işler yaptıranların Aykut Kocaman takımı olduğu anlaşıldı. Kocaman geri gelsin diye yanlış bilgi vermişler adama. Verilerle oynamışlar. Şu anda kulüpte bunu tartışıyorlar hepsini kovacaklar. Volkan başta birkaç da Aziz Yıldırım vefalı topçu takımın dibini oyuyorlar. Onları da atacaklar.”

Bu sefer bilgi “suç” sınırlarına değdiği için, ben teyit aşamasındayken karar açıklandı ve gerekçeyi bilemiyoruz ama karar bire bir örtüştü.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 12:15
  1. Ercan Güven
  2. Fenerbahçe
  3. Aykut Kocaman
  4. Phillip Cocu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kavga çıktı! Arda, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı
    1. Kavga çıktı! Arda, şarkıcı Berkay’ın..
    2. Erdoğan: ‘Güvenli bölge’yi dost..
    3. Valilik açıkladı! Ağrı Dağı'nda 2..
    4. TRT'yi basan haine bildiriyi bir..
    5. Hıncal Uluç'tan çarpıcı yorum: Fatih..
    6. Münbiç'in çevresine ABD kalkanı!
    7. PKK, 679 çocuğun hayatını kararttı!
    8. Ercan Güven: Aykut Kocaman geri gelsin..
    9. Suudilerin Kaşıkçı'yı yakalama planı!
    10. FETÖ ile ilgili şok itiraf! Renk..
    11. Tarım Bakanlığından 'Enflasyon..
    12. Sapkınlığı korumak CHP'ye kaldı!..
    13. 3. havalimanı personeli böyle eğitim..
    14. Artık bunu yapan yandı! Trafik..
    15. Akit yazıyor problemler çözülüyor!
    16. İlber Ortaylı'nın avukatından açıklama
    17. Doğu Türkistan'da helal kavramına..
    18. Erdoğan açıkladı: 46 ülkeyle imzalar..
    19. Kanser diye kemoterapi verdiler, soğuk..
    20. İşte Cemal Kaşıkçı olayında Suudi..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2018
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez müjdeyi verdi: Anten takmak kadar kolay olacak
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?