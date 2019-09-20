Ercan Dağdeviren kimdir? Ercan Dağdeviren Malatya Emniyet Müdürü mü oldu?

Ercan Dağdeviren kimdir? sorusu Emniyet Müdürlerini atama kararları sonrası sorulmaya başlandı. Ercan Dağdeviren, 1998-2001 yılları arasında Paris, UNESCO’da bulunan Türk temsilciliğine Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptı. Peki Peki Malatya’nın yeni Emniyet Müdürü olan Ercan Dağdeviren kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ercan Dağdeviren hangi görevlerde bulundu. İşte Ercan Dağdeviren biyografisi.

Ercan Dağdeviren kimdir?

1969 yılında Kırşehir ili Kaman İlçesi Benzer Köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu memleketinde bitirdikten sonra 1983 yılında Polis Koleji’ne girdi.

1987 de Polis Kolejinden 1991 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra Elazığ Fırat Üniversitesinde Yüksek lisansını yaptı. Sırasıyla Ankara, Elazığ, Antalya ve Zonguldak illerinde görev yaptı. 1998-2001 yılları arasında Paris, UNESCO’da bulunan Türk temsilciliğine Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptı. İlk şiir Kitabı olan Düşünce isimli şiir kitabını 2011 yılında yayınladı.

2016 Ekim ayında Sinop’ta göreve başlayan ve Resmi Gazete’nin 20 Eylül 2019 günkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Malatya Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ercan Dağdeviren, evli ve 2 kız 1 erkek 3 çocuk babası.