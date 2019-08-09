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Erbil’de öldürülen konsolosun kanı yerde kalmadı

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse’nin 17 Temmuz’da bir restoranda PKK’lı teröristler tarafından şehit edilmesinin ardından MİT ve TSK, bölgede 3 operasyon düzenledi.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:33
Erbil’de öldürülen konsolosun kanı yerde kalmadı

Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse’nin 17 Temmuz’da bir restoranda PKK’lı teröristler tarafından şehit edilmesinin ardından MİT ve TSK, bölgede 3 operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda hain saldırıyı planlayan teröristlerden 3’ü etkisiz hale getirilirken 4’ü canlı olarak ele geçirildi ve saldırıyla bağlantısı tespit edilen 45 kişi de yakalandı.


Irak’ın Erbil kentinde 17 Temmuz’da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse şehit edilmişti. Bölgedeki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) birimleri, Köse’nin şehit edilmesinin ardından yerel istihbarat kaynaklarıyla bir araya gelerek hain saldırıyı düzenleyen teröristler hakkında bilgi edindi. Yerleri tespit edilen teröristlerin takibe alınmasının ardından harekete geçen MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şehit diplomat Köse’nin kanını yerde bırakmadı. 18 Temmuz’da Duhok kırsalındaki bir yol üzerinde ilk operasyonu gerçekleştirdi. Duhok kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait araçlar güvenlik yerel istihbarat unsurlarının da katkısıyla takip edildikten sonra yerleşim alanlarında uzak bir noktada TSK tarafından vurularak hainler etkisiz hale getirilmişti.


Operasyon hakkında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele birimince yapılan açıklamada, Türk diplomat Osman Köse’ye suikast düzenleyen Mazlum Dağ’ın 3 kişi ile beraber Erbil’de yakalandığı kaydedilmişti. Mazlum Dağ isimli teröristin HDP milletvekili olan Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıkarken, yapılan yazılı açıklamada Köse’nin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist Dağ’a yardım eden ’Dıj Muhammed Bisksız’ adlı saldırganın da yakalanan kişiler arasında olduğu duyurulmuştu.



6 gün arayla ikinci operasyon


TSK ve MİT, Duhok kırsalında düzenlenen operasyondan 6 gün sonra, 24 Temmuz’da yeniden düğmeye basmış ve Irak’ın kuzeyindeki Batifa kırsalında gerçekleştirdikleri ikinci operasyonda saldırıyı planlayan diğer teröristleri hedef almıştı. MİT ve TSK tarafından PKK ana karargahının bulunduğu Kandil Bölgesi’nde gerçekleştirdiği ikinci operasyonda, Erbil saldırısının azmettiricisi olan Erdoğan Ünal etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, ’Doğan Nurhak’ kod adlı 46 yaşındaki terörist Erdoğan Ünal, PKK’nın yürütme konseyine doğrudan bağlı İstihbarat Konseyi’nin (NLP) beş üyesinden birisi konumunda bulunuyordu. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, 24 Temmuz tarihli operasyonda Erbil’de diplomatımız Osman Köse’nin şehit edildiği suikastla doğrudan bağlantıları tespit edilen 45 kişi gözaltına alındı.


Irak’ın kuzeyindeki Batifa kırsalında 24 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyon, Kandil bölgesinde terör örgütünün üst yöneticilerinden birinin etkisiz hale getirildiği ikinci operasyon oldu. Daha önce bölgede, 7 Temmuz’da PKK Başkanlık Konsey üyesi ’Halmat Diyar’ kod adlı Garip Muhammed’e yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.



Üçüncü operasyonda “mavi kategori”de aranan teröristler yakalandı


30 Temmuz’da yeniden harekete geçen MİT ve TSK, PKK’nın sözde Özel Kuvvetler ve Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) sorumlularından Hacı Kurhan ile yardımcısı Metin Akgün’e yönelik bir operasyon düzenledi. MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki Gara alanında yürüttüğü ortak operasyon, Kurhan ve yardımcısının araçla hareket halinde olduğu sırada gerçekleştirildi. Terörden Arananlar Listesi’nde "mavi kategori"de yer aldığı tespit edilen Hacı Kurhan’ın da yardımcısı Metin Akgün’ün de, terör örgütü PKK adına çok sayıda eyleme katıldığı tespit edildi.


Düzenlenen operasyonlarda hain saldırıyı planlayan teröristlerden 3’ü etkisiz hale getirilirken 4’ü canlı olarak ele geçirildi ve saldırıyla bağlantısı tespit edilen 45 kişi de yakalandı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:33
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