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Gündem Erbil'de gözaltına alınmışlardı! 4 Alman kadın PKK'lı teröristlere meze olmaya gitti
Gündem

Erbil'de gözaltına alınmışlardı! 4 Alman kadın PKK'lı teröristlere meze olmaya gitti

Almanya havalimanında 'Türkiye ile ilişkiler zedelenebilir' gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan gruptan 4 Alman kadın Erbil'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 21:12:00 -
Erbil'de gözaltına alınmışlardı! 4 Alman kadın PKK'lı teröristlere meze olmaya gitti

Terör örgütü PKK'ya canlı kalkan olmak için Erbil'e gitmek isterken, Alman polisinin "Türkiye ile ilişkiler olumsuz etkilenebilir" gerekçesiyle gözaltına aldıktan sonra serbest bıraktığı heyetten dört kadın, bölgeye ulaştı.

Alman polisi gözaltına almıştı

Terör örgütü PKK'ya destek vermek için aralarında Alman Sol Parti Milletvekili Cansu Özdemir ile Alman parlamenterlerin de olduğu 27 kişilik sözde barış grubu, Irak'ın kuzeyinde yer alan Erbil'e gitmek isterken Alman havalimanında "Federal Cumhuriyetin yurtdışındaki itibarına zarar verebilecek bir tehdit oluşturup oluşturulmayacağı" gerekçesiyle gözaltına alınarak engellendi.

Alman heyetten skandal: PKK’yı yok etmek istiyorlar

Daha sonra serbest bırakılan grup, yaptığı basın açıklamasında "Seyahat özgürlüğümüz engellendi. PKK’yı bölgede yok etmek istiyorlar" dedi.

Dört Alman kadın Erbil'e ulaştı

Basın açıklamasının ardından 4 Alman kadın, PKK'ya canlı kalkan olmak için bölgeye ulaşmayı başardı.

 

 

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