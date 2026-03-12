  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı mesajı: Hayata geçireceğiz Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı Kurtulmuş’tan Rumlara ve Siyonistlere net mesaj! KKTC asla yalnız değildir ABD İran'da yeni hedefini duyurdu: 'Derhal oradan uzaklaşın!' Sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları açıklandı Doğalgaz kesintisi olacak mı? Bakan Bayraktar'dan flaş açıklama Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor! Siyonist bakan kan gölüne çevirdikleri bölge için BM'den yardım dilendi İran, insanlıktan utandıran haberi duyurdu CHP'li 70 vekil Özgür'e resti çekti Hödük kavgası büyüyor! Tuncer Bakırhan’a ‘hödük’ diyen Gültekin’e DEM Parti’den cevap: Had bilmez meczup!
Dünya Erbil'de ABD üssüne İHA saldırısı
Dünya

Erbil'de ABD üssüne İHA saldırısı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Erbil'de ABD üssüne İHA saldırısı

Irak’ın Erbil kentinde ABD üssünün de bulunduğu havalimanı yakınlarında insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından patlama sesleri duyuldu. Patlama sonrası bölgede yangın çıktığı ve gökyüzüne duman yükseldiği bildirildi.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonrası patlama sesi duyuldu.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında İHA ile saldırı düzenlendi.

Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği havalimanında, bölgede patlama sesleri duyulmasının ardından yangın çıktığı ve gökyüzüne duman yükseldiği görüldü.

Saatler önce de hava savunma sistemleri tarafından vurulan kamikaze insansız hava aracı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bakanlar kurulu toplantılarının da yapıldığı binanın üstüne düşmüş, küçük çaplı yangın çıkmıştı.

İran ve Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru!
İran ve Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru!

Dünya

İran ve Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru!

Çocukları katleden ABD ve İsrail'e çıt yok! BMGK: İran'ı kınıyoruz
Çocukları katleden ABD ve İsrail'e çıt yok! BMGK: İran'ı kınıyoruz

Dünya

Çocukları katleden ABD ve İsrail'e çıt yok! BMGK: İran'ı kınıyoruz

Bahreyn ve Kuveyt, İran'dan kaynaklı saldırıların engellendiğini açıkladı
Bahreyn ve Kuveyt, İran'dan kaynaklı saldırıların engellendiğini açıkladı

Dünya

Bahreyn ve Kuveyt, İran'dan kaynaklı saldırıların engellendiğini açıkladı

ABD'nin büyük hatası: İran'daki okul katliamının sorumlusu ABD!
ABD'nin büyük hatası: İran'daki okul katliamının sorumlusu ABD!

Dünya

ABD'nin büyük hatası: İran'daki okul katliamının sorumlusu ABD!

İran savaşının faturası ağırlaşıyor: 6 günde 11,3 milyar dolar!
İran savaşının faturası ağırlaşıyor: 6 günde 11,3 milyar dolar!

Dünya

İran savaşının faturası ağırlaşıyor: 6 günde 11,3 milyar dolar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23