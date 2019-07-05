0553 313 94 23

Erbaş Cuma hutbesinde uyardı: Cinsiyete müdahale neslin felaketini hazırlar

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Fıtratın kodlarıyla oynamak, yaradılıştan gelen özellikleri değiştirmeye çalışmak sünnetullaha aykırıdır. Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar sadece bireyin değil, bütün bir neslin felaketini hazırlar" dedi.

05 Temmuz 2019 Cuma 19:08
Erbaş Cuma hutbesinde uyardı: Cinsiyete müdahale neslin felaketini hazırlar

Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce Konya'da bir otelde düzenlenen 'Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı'na katıldı. Konferansın ardından cuma namazı için Kapu Camiine geçen Prof. Dr. Erbaş, cuma hutbesinde ailenin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Ali Erbaş şunları söyledi:

"Neslimizi muhafaza etmek ve geleceğimize sahip çıkmak, mümin bir kul olarak hepimizin vazifesidir. Nesil güvenliği, en az can ve mal güvenliğimiz kadar değerlidir ve dokunulmazdır. İffet ve haysiyetimiz, helal dairesinde yaşama gayretimiz mukaddestir. Hem kadının, hem de erkeğin iffetini, saygınlığını ve haklarını korumaya yardım eden en değerli kurum ailedir. Aile hayatı, aramızda güven ve huzur bağları örer. Aileyi yok sayan ve aile yapısını bozan her türlü düşünce ve davranış, aslında toplumsal bağları hedef almaktadır. Bir toplumun geleceğine umutla bakabilmesi için, öncelikle evlenme çağına gelmiş genç kuşaklar, bir yuva kurarak meşru birlikteliklere özendirilmelidir. Zira aile, dünden bugüne insanoğlunun neslini sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmesi ve medenî bir hayat sürdürebilmesi için bahşedilmiş en eski ve en köklü ocak, en muhkem kaledir."

Cinsiyete müdahale edilmesi bütün bir neslin felaketini hazırlar

İnsanın cinsiyetini Allah tarafından belirlendiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Ali Erbaş, "Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de Yüce Yaradan belirlemiştir. Fıtratın kodlarıyla oynamak, yaradılıştan gelen özellikleri değiştirmeye çalışmak sünnetullaha aykırıdır. Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar, sadece bireyin değil, bütün bir neslin felaketini hazırlar. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır. Tarih boyunca bütün inançlar, bu tür anlayışları şiddetle reddetmiş ve lanetlemiştir" dedi.

Ali Erbaş, hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 19:08
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı
  2. Konya
  3. Diyanet İşleri
  4. Ali Erbaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nijerya'da silahlı çetelere operasyon: 30 ölü
    1. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon:..
    2. Kocaeli’deki fuhuş operasyonunda 5..
    3. İsrail'deki Etiyopyalı Yahudilerden..
    4. 4B’li çalışanlar milletvekillerine..
    5. Hafif düzey zihinsel engellilere..
    6. Kenevirleri sularken yakalanan..
    7. Teknelere eşlik eden yunuslar renkli..
    8. ‘Babil’ dünya mirası listesine girdi
    9. UEFA'dan Trabzonspor açıklaması
    10. Trabzon'da denizde erkek cesedi bulundu
    11. Erbaş Cuma hutbesinde uyardı:..
    12. Başkan Köse’den hastalara moral..
    13. Kastamonu'da otomobil şarampole..
    14. Kayseri'deki DEAŞ operasyonu
    15. İzmir lise yüzdelik dilimleri 2019..
    16. 3 ilde kalpazanlara büyük darbe: 15..
    17. Rize'de kamyonet dereye yuvarlandı: 3..
    18. Adalet Akademisinden Katarlı yargı..
    19. Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    20. 8 yaşındaki çocuk su kanalında boğuldu
    21. Denizli'de traktörden düşen kişi..
    22. Denizli'de kekik hasadı başladı
    23. İzmir merkezli sahte para şebekesine..
    24. Sarıgöl’de jeotermal santral yapımına..
    25. Giresun lise taban puanları 2019..
    26. Trabzon’da denizde erkek cesedi bulundu
    27. Vali Çiftçi Sungurlu’da fabrikaları..
    28. Kaymakam Ürkmezer köylerde..
    29. Fatih Karagümrük'te transfer çalışmaları
    30. Ötüken editöründen skandal ‘bira’..
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik