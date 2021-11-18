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Gündem Erbakan’ın koltuğunda oturan Karamollaoğlu, Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlattı!
Gündem

Erbakan’ın koltuğunda oturan Karamollaoğlu, Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlattı!

Saadet Partisi Genel Başkanı ve ‘CHP’nin yoldaşı’ Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizle mücadeleye ilişkin sözlerini değerlendirirken kullandığı ifadelerle Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kemiklerini sızlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 18:55:00 - 2021-11-18 18:55:27

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından faiz tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Adeta faiz lobisinin ‘goygoculuğunu’ yaptı!

Adeta faiz lobisinin ‘goygoyculuğunu’ yapan Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Görüyoruz ki, enflasyon ve faiz arasındaki sebep-sonuç ilişkisinde en net olan formül şudur:

İktidarın yanlış politikaları sebep, yüksek enflasyon sonuçtur! İktidarın hatada ısrarı sebep, faize giden milyonlarca lira sonuçtur! İktidarın inadı sebep, ekonominin bu hali sonuçtur!” dedi. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan: Faizleri ortadan kaldırmadan millete huzur getirmek mümkün değildir

Karamollaoğlu’nun sözlerinin aksine Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarihi sözler sarfetmişti. Kapitalizm ve sosyalizmi çok ağır bir şekilde eleştiren Erbakan, şunları söylemişti: 

“Faizleri ortadan kaldırmadan millete huzur getirmek mümkün değildir. Batı memnun mu? Biz, 3 yıldan beri en büyük alimleriyle toplantı yapıyoruz. Onlar ‘Biz bir felakete gidiyoruz’ diyor. Batı da enflasyon tedbiri alıyor ama fakir fukarayı başka yönden çok daha ezmek üzere… Kar haktır ama faiz bir haksızlıktır.”

 

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