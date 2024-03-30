Erbakan'ın kemiklerini sızlatmayın! Millî görüş tabanına çağrı

Merhum Necmettin Erbakan’ı 28 Şubat darbesiyle Başbakanlıktan indiren şer güçler, peşini yıllarca bırakmamış, “Kayıp trilyon davası” gibi bir yargı komplosuyla yargılatıp 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Avukatlarının bütün hukuki yolları tüketmesiyle birlikte Erbakan’ın cezaevine girmesi kesinleşmişti. O dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, “Bu haksızlığın giderilmesi lazım” diye tepki göstererek kurmaylarına talimat verdi ve AK Parti Hükümeti, Erbakan’ın hapse girmesini önlemek için infaz yasasında değişiklik yapan bir kanun çıkardı. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, “kişiye özel düzenleme olmaz” diyerek yasayı veto etti. Ancak Başbakan Erdoğan düzenlemenin arkasında durdu. Yasa değiştirilmeden tekrar Meclis’ten geçince, Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer onaylamak zorunda kaldı. Böylece Erbakan hapse girmekten kurtuldu.

Şer güçler, yine durmadı ve verilen bir işaretle Saadet Partisi’nin 2023 Kasım seçimlerinde ittifak yaptığı CHP, Erbakan’ın hapse girmesini önleyen yasanın iptali için, aralarında Kemal Kılıçdaroğlu’nun da olduğu 110 milletvekilinin imzasıyla yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulundu. CHP yanlısı medya da o dönemde merhum Erbakan’a türlü hakaretler içeren yayınlar yaptı.

Oğlu babasını kurtaran AK Parti'ye karşı CHP ile!

Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları eski Başbakan Necmettin Erbakan’ı 80 yaşında hapse girmekten kurtararak kendilerine yakışanı yaparken, kurduğu Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu’nun liderliğinde gidip Erbakan’ın hapse girmesi için AYM’ye başvuran Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte altılı masayı kurdu. Şimdi ise merhum Necmettin Erbakan’ın öz be öz oğlunun başında bulunduğu Yeniden Refah Partisi (YRP) CHP-DEM ile yerel seçimlerde işbirliği yapıyor. Yaşananlar Milli Görüş camiasını da AK Parti tabanını da son derece rahatsız ederken, son sözü sandıkta vatandaşlar söyleyecek gibi görünüyor.

Bu oyun sandıkta bozulacaktır

Konuyu akit’e değerlendiren AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, “YRP CHP’nin de gazına gelerek, sanki kazanabilecekmiş gibi AK Parti’nin ve Cumhur İttifakının oylarını bölmek için İstanbul, Ankara, Şanlıurfa gibi bazı büyükşehirlerde aday çıkardı. Cumhur İttifakı ve AK Parti’ye kaybettirmek istiyorlar böyle yaparak ama Allah korusun hesapları tutarsa kazanacak kesimlerin kimler olduğuna iyi bakmaları lazım. CHP’nin 28 Şubat darbesinde Erbakan Hocamıza boncuk boncuk ter döktürenlerle birlikte olduğunu bilmek lazım. YRP’nin kazanma ihtimalinin olmadığı yerlerde seçmenlerin daha hassas davranması, ülkemizin ve şehirlerimizin yapısını bozacak yapılara fırsat vermemeleri en büyük temennimizdir. Biz bunları YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’a ve parti yöneticilerine anlatamadık. Ama inşallah sağduyulu vatandaşlarımız bu oyunu bozmak için 31 Mart günü sandığa gittiğinde gereğini yapacaktır. Bu oyunu bozacaktır.

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Çamlı: Bu ayıbı bir ömür sırtınızda taşımayın

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise şunları söyledi: “Seçimler yaklaştıkça YRP; CHP ve muhalif medyanın ilgisine mazhar olmaya başladı. Tıpkı geçen seçimlerde Saadet’in parlatıldığı gibi. Şimdi esamesi bile yok. Aynı akıbeti YRP de yaşayacak. Buradan bir kez daha sesleniyoruz: Yapmayın. Onların ekmeğine yağ sürecek gayretlerin içine girerek merhum Erbakan hocanın hayallerini gerçekleştiren Erdoğan’a, AK Parti’ye, adaylarına çelme takmayın. Teröristlerin şehir meclislerine sızma girişimine destek olmak, Erbakan hocamızın kemiklerini sızlatmaktan başka bir şey değildir. Ben YRP’li kardeşlerimize sesleniyorum: Bu bir ömür boyu habis bir yük olarak sırtınızda duracak olan ayıbı taşımayın. Gerektiğinde Eyüp’te Yasin okuyan, gerektiğinde ise domuzu iki dakikada yiyenlerle aynı masada şarap içenlerle aynı safta olmayın.”