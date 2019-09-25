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Erbakan'ın dava arkadaşı Mustafa Tahhan Hakk'a yürüdü!

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından Mustafa Tahhan vefat etti.

25 Eylül 2019 Çarşamba 21:14
Erbakan'ın dava arkadaşı Mustafa Tahhan Hakk'a yürüdü!

Dünya Müslüman Öğrenciler Kuruluşu (İİFSO) kurucu genel başkanı olan Mustafa Tahhan, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

81 yaşında olan Tahhan, İstanbul Fatih'te bulunan bir hastanede Hakk'a yürüdü. Tahhan'ın cenazesi 27 Eylül Cuma günü cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Mustafa Tahhan kimdir?

Mustafa Tahhan, 1938 yılında Lübnan'da dünyaya geldi.

Orta eğitimini Suriye’de yapan Tahhan, 1964 yılında Kimya mühendisliğinden mezun oldu. Tahhan, Müslüman Öğrenciler Kuruluşu'na (IIFSO) öncülük etti. Tahhan, 1969'da aynı teşkilâtın malî işler müdürlüğüne getirildi. 1971 yılında IIFSO genel sekreterliğine seçilen Tahhan, 1984 yılına dek bu görevde kaldı.

Yaklaşık 60 dilde kitaplar yayınlayan Tahhan, dünyanın birçok bölgesini gezerek evrensel İslâmî uyanışın içinde bulunduğu şartlar ve önündeki problemleri yakından gözlemledi.

Mustafa Tahhan’ın İstikamet ve Sapma Arasında İslami Hareket, el-Kıyade fi’l amelil İslâmî (II cilt), Filistin el’Müslime, Nazarât fi vaku’l Müslimin, es-Sırau’l-Hadâri ve Devrü’ş-Şebâ’bi’l Müslim adlı eserleri bulunmaktadır.

 

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 21:14
  1. İstanbul
  2. Mustafa Tahhan
  3. Fatih Camii
  4. Prof. Dr. Necmettin Erbakan

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  • nusret nusret 4 dk önce
    Allah rahmet eylesin!

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