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Siyaset Erbakan'dan TRT ekranında LGBT vaadi!
Siyaset

Erbakan'dan TRT ekranında LGBT vaadi!

Yeniakit Publisher
2023-05-08 18:37:00 - 2023-05-08 18:39:54

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan TRT 1 ekranındaki "Ulusa Sesleniş" konuşmasında sapkınlıkla mücadele sözü verdi.

Fatih Erbakan'ın Ulusa Sesleniş konuşması TRT 1'de saat 15:36'da yayınlandı.

Erbakan kazandıkları takdirde eşcinsellerin propagandasının dahi yapılmayacağını paylaştı.

Fatih Erbakan konuşmasında, "LGBTİ derneklerinin tamamını kapatıp, kamuya açık alanlarda propaganda yapmalarını engelleyeceğiz. Gençlerimizi deizm, ateizm ve eşcinsellik gibi felaketlerden koruyacağız." dedi.

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