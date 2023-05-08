Erbakan'dan TRT ekranında LGBT vaadi!
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan TRT 1 ekranındaki "Ulusa Sesleniş" konuşmasında sapkınlıkla mücadele sözü verdi.
Fatih Erbakan'ın Ulusa Sesleniş konuşması TRT 1'de saat 15:36'da yayınlandı.
Erbakan kazandıkları takdirde eşcinsellerin propagandasının dahi yapılmayacağını paylaştı.
Fatih Erbakan konuşmasında, "LGBTİ derneklerinin tamamını kapatıp, kamuya açık alanlarda propaganda yapmalarını engelleyeceğiz. Gençlerimizi deizm, ateizm ve eşcinsellik gibi felaketlerden koruyacağız." dedi.