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Siyaset Erbakan'dan Müslüman devletlere 'İsrail'e yaptırım' çağrısı
Siyaset

Erbakan'dan Müslüman devletlere 'İsrail'e yaptırım' çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-12-07 16:04:00 -
Erbakan'dan Müslüman devletlere 'İsrail'e yaptırım' çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Avrupa Müslüman Forumu'nda yaptığı konuşmada Gazze'de katliam yapan İsrail'e karşı ortak bir tavır tutunulması gerektiğini belirterek, "Siyonist canavarın durması mümkün değildir. 75 seneden beri kınıyoruz, lanetliyoruz. Ve 75 seneden beri de bu yöntemle hiçbir sonuç alamıyoruz. Dolayısıyla Müslüman ülkelerin ortak hareket etmesi ve adım atması, yaptırımlar ortaya koyması gereklidir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Avrupa Müslüman Forumu'nda yaptığı konuşmada Gazze'de katliam yapan İsrail'e karşı ortak bir tavır tutunulması gerektiğini belirterek, "Siyonist canavarın durması mümkün değildir. 75 seneden beri kınıyoruz, lanetliyoruz. Ve 75 seneden beri de bu yöntemle hiçbir sonuç alamıyoruz. Dolayısıyla Müslüman ülkelerin ortak hareket etmesi ve adım atması, yaptırımlar ortaya koyması gereklidir" dedi.
Avrupa Müslüman Forumu, Yeniden Refah Partisi ve Filistin Kadılığının iş birliğinde "Filistin için; 'İki devlet, tek çözüm' konulu zirve gerçekleştirildi. Zirveye katılan politikacılar, yazarlar, kanaat önderler, akademisyenler Gazze'de süren zulmü protesto etmek amacıyla fikirleri sundu. Zirveye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın danışmanı Mahmoud Al- Habbash, dünyanın 4 ayrı yerinden ve 41 farklı ülkeden ziyaretçi zirveye katıldı.

"Netanyahu'nun adalet divanında yargılanması için gerekli adımların atılması gerekiyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Amerika'nın İsrail'i desteklediğini belirterek, “Amerika'nın böyle açıkça zulme destek veren tavrı karşısında İncirlik Üssü'nün kapatılması, Malatya Kürecik'te İsrail'i İran füzelerine karşı korumak üzere kurulan radar sisteminin kapatılması, bununla beraber petrol ve doğal gaz başta olmak üzere stratejik maddelerin İsrail'e satışının Amerika'ya satışının bütün Müslüman ülkeler tarafından durdurulması. Dünyadaki petrolün yüzde 60'ı Müslüman ülkelerin elindedir. Dünyadaki doğal gazın yüzde 55'i Müslüman ülkelerin elindedir. Dünya su kaynaklarının yarıdan fazlası Müslüman ülkelerin elindedir. Petrol, doğal gaz olmadan kimsenin yaşayabilmesi mümkün değildir. En azından bunların İsrail'e, Amerika'ya ve bu zulme destek olan Avrupa ülkelerine satışının durdurulması gerekir. Ekonomik ilişkilerin İsrail'le askıya alınması, Müslüman ülkelerin hava sahalarının, kara sularının ve limanlarının Amerika ve İsrail'le kapatılması, Amerika ve İsrail firmalarının bütün Müslüman ülkelerde devletle yapmış olduğu kontratların iptal edilmesi, Türkiye'nin öncülüğünde İsrail'in mallarının boykot edilmesi için bir hareket başlatılması, Putin için tutuklama kararı çıkartan uluslararası toplumun benzer şekilde Netanyahu için de tutuklama kararı çıkarması için girişimlerde bulunulması ile baskı kurulması ve Netanyahu'nun adalet divanında yargılanması için gerekli adımların atılması gerekiyor” dedi.

"Siyonizm laftan anlamıyor güçten anlıyor"

75 seneden beri yaşanan dramı kınayarak ve lanetleyerek sonuç alınamadığını ifade eden Erbakan, “Amerika'nın sadece Türkiye'deki değil bütün Müslüman ülkelerdeki üslerinin derhal kapatılması ve D-8 liderlerinin İslam İşbirliği Teşkilatı liderlerinin konuşmak ve bildiri yayınlamak için değil mutlaka bu yaptırımları hayata geçirmek için bir an evvel bir araya gelmesi. Bu atılabilecek adımları atmadan istediğimiz kadar lanetleyelim. İstediğimiz kadar ateşkes çağrısı yapalım. İstediğimiz kadar kınayalım. Siyonist canavarın durması mümkün değildir. 75 seneden beri kınıyoruz, lanetliyoruz. Ve 75 seneden beri de bu yöntemle hiçbir sonuç alamıyoruz. Dolayısıyla Müslüman ülkelerin ortak hareket etmesi ve adım atması, yaptırımlar ortaya koyması gereklidir. Bu toplantımızın da inşallah bu noktada bir bilinç oluşmasına ve bir adım atılmasına vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Sadece konuşmakla bir yere varılmadığı maalesef açık bir şekilde ortadadır. Siyonizm laftan anlamıyor güçten anlıyor. Yaptırımdan anlıyor, adım atmaktan anlıyor. Dolayısıyla bu adımların bir an evvel Müslüman ülkeler tarafından ve bütün vicdana sahip dünya ülkeleri tarafından atılması lazım. Çünkü biraz evvel de söylediğim gibi bu mesele sadece Müslümanların veya sadece Filistinlilerin meselesi Siyonizmin inancı ve hedefi bütün insanlığı kendisine köle yapmak, fazlalık olanları da yok etmek, dünya üzerinden silmektir” şeklinde konuştu.

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