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Gündem Erbakan ile Yapıcıoğlu'ndan İslam ülkelerine ABD ve İsrail çağrısı
Gündem

Erbakan ile Yapıcıoğlu'ndan İslam ülkelerine ABD ve İsrail çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-10-14 21:11:00 -
Erbakan ile Yapıcıoğlu'ndan İslam ülkelerine ABD ve İsrail çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Konya'da düzenlenen 'Özgür Filistin Mitingi'nde yaptıkları açıklamada İslam ülkelerine ABD ve İsrail çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İsrail'in insanlık suçu işlediğini belirterek, İsrail ve ABD'ye karşı yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi. Erbakan, İsrail ve ABD büyükelçilerinin geri çağırılması, üslerin kapatılması ve stratejik maddelerin satışının durdurulması gibi adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İsrail'deki büyükelçimizin acilen geri çağırılması, İsrail'in Ankara büyükelçisinin sınır dışı edilmesi, bu zulme açıkça destek veren ABD'nin İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü'nün derhal, bugünden tezi yok kapatılması, petrol başta olmak üzere bütün stratejik maddelerin ABD ve İsrail'e satışının bütün Müslüman ülkeler tarafından durdurulması gerekir" dedi.

"İnsanları bombalıyorlar"

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Adalet Bakanımıza bir çağrımız var. Fosfor bombası kullanıyorlar, yasaklı silahlarla sivilleri hedef alarak öldürüyorlar. Güvenli koridor diyerek insanları yola çıkarıp, orayı terk edin dedikleri koridorları bombalıyorlar. Hastaneleri vuruyorlar. Gazze'yi dümdüz edeceklerini, hiç kimseyi bırakmayacaklarını söylüyorlar. Bu bir soykırımdır ve soykırım evrensel bir suçtur. Dünyanın herhangi yerinde böyle bir suç işlendiğinde Türkiye'deki savcıların bu suçları soruşturma yetkileri vardır." dedi.

İsrail ve ABD'ye yaptırımlarla karşılık verilmesi gerektiğini söyleyen Fatih Erbakan ise şu ifadelerde bulundu:
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"İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın şehri Kudüs'ü, yıllardır işgal altında tutan Siyonist işgalci İsrail Rejimi, bugün tüm dünyanın gözü önünde, Gazze'de apaçık bir insanlık suçuna imza atmaktadır. Sivil, savunmasız ve masum Filistinlilere karşı, kadın çocuk yaşlı engelli demeden vahşet politikası uygulamaktadır. Siyonist teröre dur demek istiyorsak mutlaka yaptırım uygulamamız, somut adım atmamız gereklidir. İsrail'deki büyükelçimizin acilen geri çağırılması, İsrail'in Ankara büyükelçisinin sınır dışı edilmesi, bu zulme açıkça destek veren ABD'nin İncirlik Üssü ve Kürecik Radar Üssü'nin derhal, bugünden tezi yok kapatılması, petrol başta olmak üzere bütün stratejik maddelerin ABD ve İsrail'e satışının bütün Müslüman ülkeler tarafından durdurulması gerekir. Müslüman ülkelerin hava sahaları, karasuları ve limanlarının ABD ve İsrail'e kapatılması, ABD ve İsrail firmalarının bütün Müslüman ülkelerde devletle yapmış olduğu kontratların derhal iptal edilmesi, Türkiye öncülüğünde İsrail mallarının boykot edilmesi konusunda ortak karar alınması, Putin için tutuklama kararı çıkartan uluslararası toplumun benzer şekilde Netanyahu için de aynı kararı alması yönünde baskı kurulması, Netanyahu'nun adalet divanında yargılanması hususunda gerekli girişimlerin yapılması, ABD'nin sadece Türkiye'deki değil, bütün Müslüman ülkelerdeki üslerinin derhal kapatılması, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 liderlerinin acilen toplanarak somut yaptırımlar ortaya koyması gereklidir."

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