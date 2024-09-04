Erbakan, ‘İktidar baskı’ yapıyor demişti! Gülpınar’ın istifa nedeni bambaşka çıktı

Geçtiğimiz günlerde 31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Yeniden Refah Partisi’nden seçilen Mehmet Kasım Gülpınar partisinden istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

İstifa nedeni bambaşka çıktı!

Gülpınar’ın istifa nedeni merak konusu olurken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti’nin YRP’li belediye başkanlarına baskı yaptığını ve projelerini onaylamadığını söylemişti ancak gerçek bambaşka çıktı.

“İstediğim gibi olmadı”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar, YRP’nin aday tanıtım toplantısında sıkıntıların yaşandığını ve adayların istediği gibi olmadığını ifade ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar: "Aday tanıtım toplantısında sıkıntı yaşandı, sonrasında sıkıntılar yaşandı. Ben aslında bunları konuşmak istemiyorum. Urfa'da Adaylar ve encümen seçimi benim istediğim gibi olmadı. Zaman kısıtlıydı." dedi.

AK Parti’ye katılacak mı?

“Cumhurbaşkanı size gel dese AK Parti'ye gider misiniz?” sorusunu Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar: "Halk ne derse o olur." şeklinde yanıtladı.