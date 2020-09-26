Erbakan: Hükümet mutlaka bu başvuruyu yapmalı

Yeniden Refah Partisi Lideri Dr. Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde yapılan İl Başkanları Toplantısı'nda kritik ifadeler kullandı.

ÖTV zammı

Cumhurbaşkanı kararı ile otomobillerin özel tüketim vergilerine (ÖTV) tekrar zam yapıldığını belirten Erbakan, Türkiye'deki vergi artışının sürdüğünü bildirdi. Borç ve faiz ekonomisinin ülkemize zarar verdiğini belirten Yeniden Refah Lideri Erbakan, kendi iktidarlarında borçsuz, faizsiz, vergisiz ve zamsız kaynaklar oluşturacaklarını söyledi.

"Türkiye'nin kurması gereken D-60'ı Siyonist İsrail kuruyor"

Terör ve işgal devleti İsrail'in Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yaptığı anlaşmalara işaret eden Erbakan, İsrail'in kurulduğu günden beri işgalci politikaları, saldırgan tutumu ve uluslararası hukuku tanımayan tavırları ile bölgede adeta çıbanbaşı haline geldiğini bildirdi.

İsrail'in bu bölgedeki Müslüman ülkeler ile vardığı anlaşmalarla siyasi ve ticari ilişkileri artırarak asıl hedefini hızlandırma hedefinde olduğunu ifade eden Erbakan, Türkiye'nin İslam ülkelerini bir araya toplayıp onları adil bir dünyanın kurulması için yönlendirmezse İsrail'in kendi amaçları doğrultusunda kullanmak üzere Müslüman ülkelerle işbirliği yaptığını söyledi.

İsrail'in Müslüman ülkelerin sahip olduğu jeostratejik önemleri, zenginlikleri ve sahip oldukları potansiyeli çok iyi bildiğini vurgulayan Erbakan, Türkiye'nin kurması gereken D-60'ı bugün İsrail'in kurduğunu kaydetti.

"İsrail'in önündeki en büyük engel Türkiye"

Yapılan skandal anlaşmalar ile Türkiye'nin etrafındaki çemberin daraltıldığını belirten Yeniden Refah Lideri Erbakan, Milli Görüş olarak 50 senedir söyledikleri gibi Siyonist İsrail'in ana hedefinin önündeki en büyük engelin Türkiye ve aziz milletimiz olduğunu vurguladı.

İsrail'in bunu çok iyi bildiği için attıkları adımlarla Türkiye'yi kıskaç altına almak ve yutmak istediklerini belirten Erbakan, Türkiye'nin her zaman yaptığı gibi kızdığını, kınadığını, fakat İslam coğrafyasındaki kan ve gözyaşını durdurmanın, Uluslar arası alanda hukuki hakları korumanın, Filistin'i kurtarmanın ve Büyük İsrail projesine engel olmanın ancak ve ancak fiili adımlar atmakla mümkün olduğunu bildirdi.

Bu fiili adımın da D-8'i aslına uygun hale getirmek ve Türkiye'nin öncülüğünde D-60'ı süratle kurmak olduğuna işaret eden Fatih Erbakan, bu adımları atmadan Türkiye'nin bekasını korumasının ve Filistin'i kurtarmasının asla ve asla mümkün olmadığını söyledi.

"AB ve ABD'den medet umarak bir yere varamayız"

Erbakan, Türkiye'nin G-20 yerine D-8 ve D-60 birliklerini hızlıca oluşturması gerektiği ifade ederek, her fırsatta uluslararası alanda Türkiye'nin haklarını gasp etme sevdasında olan, Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın yanında yer alan Avrupa Birliği'nden (AB) medet umarak, Mehmetçiğimizin kafasına çuval geçirme cüretini gösteren, Türkiye'nin gözü önünde binlerce tır dolusu silahla sınırımızda terör ordusu ve terör koridoru oluşturan, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Rum Kesimi'ne (GKRY) dönük silah satışı ambargosunu kaldıran sözde Türkiye'nin stratejik ortağı ABD'den medet umarak bir yere varılmasının mümkün olmadığını belirtti.

"Adalar, Türkiye'ye ait topraklardır"

2004 senesinden beri Ege'de Türkiye'ye ait 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğini kaydeden Erbakan, bu adaların Lozan ve Paris anlaşmaları ile Yunanistan'a bırakılmış adalar olmadığını, adaların Türkiye'ye ait topraklar olduğunu bildirdi.

"Yunanistan aklına başına almazsa..."

Erbakan, bahse konu adalarla ilgili Yunanistan'la yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını söyleyerek böyle bir hususta Hükümetin mutlaka uluslararası adalet divanına resmi olarak başvuru yapması gerektiğini belirtti.

Erbakan, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarının yine de gasp edilmeye devam edilirse diplomatik yollar tükenirse tıpkı Necmettin Erbakan'ın emrini verdiği 1974 senesindeki Kıbrıs Barış Harekatındaki gibi gerekenin yapılması gerektiğini vurguladı.