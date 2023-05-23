Erbakan Hoca’nın yol arkadaşından Saadet’e son çağrı

Türkiye, 28 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur seçimlerine giderken Refah Partisi eski Milletvekili Necmettin Aydın, CHP ile ittifak halinde olan Saadet Partisi’ne son bir çağrı yaptı. Aydın, “Sandığa gitmiyoruz deyin. Risk alın, siyasi kurtuluşunuzu sağlayın, Umarım Millet kabul edecek iadei itibar yapacaktır. Yoksa gittiğiniz her yerde milletten azar yiyeceksiniz. Bu lekeyi silemezsiniz.” dedi.

İşte Necmettin Aydın Saadet’e yaptığı çağrı

Milletimiz % 90 a yakın katılımla seçimi sevmiş, şölene çevirmiştir. 28 Mayıs’ı da demokrasi bayramına çevirecektir. Heyecanla o günü beklemektedir. Aslında millet birinci turda cumhurbaşkanını da seçti. Sayın Erdoğan 49.5 aldı ve 5 puan fark attı. Bu kazandı demektir. İkinci tur milletin kararını anlayamayanlar için daha bir hezimet olacaktır. Özellikle Sayın Oğan’ın katılımı ile millet 5 puan farkı daha da artıracaktır.

Muhalefet şu anda buzlu zeminde giden araba gibidir. Bu vakitten sonra her hareketleri söylemleri aleyhlerinedir ve zarar verir. Oyları daha da düşer. Aslında hezimetle kaybetmemek için tek yol çekilmektir.

Ben özellikle Merhum Erbakan Hocamızın vefatında onun genel başkan yardımcısı olmam sıfatı ile Saadet Partisi’ne seslenmek istiyorum.

Lütfen kafanızı bir kaldırın, içinde bulunduğunuz ittifakta arkanızda yanınızda önünüzde kimler var bir bakın, kimlerle berabersiniz iyice görün.

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Düne kadar arkanızda Amerika , Avrupa , İngiltere, Dünya Siyonizmi, Siyonist sermayenin yayın organları, dış istihbarat güçleri, vs. alenen vardı. Ama artık hemen hemen hepsi Sayın Erdoğan’ın kesin kazanacağını gördüler ve pozisyon değiştiriyorlar.

Ancak PKK , PYD , FETÖ , LGBT dernekleri , masonlar, faizciler, vs. halen var, ama gardları düşmüş sesleri kısık haldeler. HDP bile sessizliğe gömüldü.

CHP döneminde Kur’an yasak olduğu için Edirne’den Kars’a otobüs seferleri düzenleyip içinde Kur’an öğreten Süleyman efendi ile hiç alakası kalmamış adına Süleymancı denilen güruh kaldı, bir de Erdoğan’ın karşısında tuvalet terliği olsa diyecek kadar müptezelleşen Rahmetlik Haydar Baş’ın oğlu var. Başkaca kimse kalmadı. Hezimet büyük, altında kalanlar un ufak olacak.

EY SP’ LİLER, ALLAH SADIKLARLA BERABER OLUN DİYOR, HALA BURADA NE İŞİNİZ VAR?

28 Mayıs’ta büyük hezimet var , zillet var. Saadet Partisi olarak derhal bu yapının içinden ayrılın. Bu son fırsattır. Ayrılmaz iseniz onlara benzersiniz. Biz iyi niyetle bu ittifakta olduk, görünüyor ki olmadı, yanlış yapmışız çekiliyoruz deyin. Hatta Sayın Erdoğan’ı desteklemeniz şart değil, sandığa gitmiyoruz deyin. Risk alın, siyasi kurtuluşunuzu sağlayın, Umarım Millet kabul edecek iade-i itibar yapacaktır. Yoksa gittiğiniz her yerde milletten azar yiyeceksiniz. Bu lekeyi silemezsiniz.

Ayrıca hiç katkınız olmadı. CHP listelerinden haksız yere 9 milletvekili aldınız ithamlarından da kurtulun. İkinci turda Sayın Kılıçdaroğlu’nun oyu çok ciddi düşecektir. Çekilirseniz bu düşen oyların en azından bir kısmı size ve etkinize yazılacak, önemli bir oy tabanınız oluşacaktır. Necmettin aydın 20. Dön. Zong Mv.