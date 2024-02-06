“Erbakan Hoca’nın varisleri düşmanı sevindirmemeli”

Ayasofya’nın zincirlerini kırarak 86 yıl sonra yeniden ibadete açan, milli savunma sanayisindeki prangaları paramparça eden, Taksim’e cami inşa eden, başörtüsü zulmünü sona erdiren Başkan Erdoğan, merhum Necmettin Erbakan’ın hayallerini gerçeğe dönüştürürken, varisleri düşman sevindiriyor. Milli Görüş’ün temsilcisi olduğunu savunan ve Erbakan’ın mirasını yemeye devam eden Saadet Partisi’nin 14-28 Mayıs seçimlerinde sözde ittifak adı altında CHP ile yol yürümesinin acısı yüreklerdeki tazeliğini korurken, benzer bir hataya Yeniden Refah Partisi de düşüyor.

Bursa bile gidebilir

Genel Başkanlığını merhum Erbakan Hoca’nın oğlu Fatih Erbakan’ın yaptığı ve istikbalde mütedeyyin kesim için ciddi alternatif olma potansiyeline sahip Yeniden Refah Partisi’nin başta İstanbul olmak üzere kritik illerde Cumhur İttifakı’ndan bağımsız aday çıkaracak olması en çok CHP’ye yarıyor. Aradıkları ittifak zeminini bulamayan CHP ve ortakları, Refah’ın aday çıkarma kararı sonrası sevince boğulurken, Halk TV’ye katılan YRP’li Doğan Aydal’a hitaben konuşan CHP’li Gamze Pamuk’un, “Yeniden Refah sayesinde Bursa’da CHP kazanacak ve CHP bayrağı dalgalanacak” sözleri, yapılan stratejik hatanın boyutunu ortaya koyuyor.

CHP’nin ekmeğine yağ

Dr. Fatih Erbakan ve arkadaşlarının münferit adaylarla seçime girecek olmasının CHP’nin ekmeğine yağ süreceğine dikkat çeken Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy, akit’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Muhterem Erbakan Hocamızın varisi ve yadigarı olan evladı Fatih Erbakan kardeşimizin başında bulunduğu Yeniden Refah Partisi’nin bu kadar kritik bir seçimde özellikle İstanbul’da, Ankara’da aday çıkaracak olması isabetli bir karar değildir. Belki çok küçük oy farklarıyla kazanılmasının mümkün olabileceği bazı yerler bu yüzden kaybedilecektir. Cumhur İttifakı’na dahil olmak yerine bir bölen olarak kendi adaylarını çıkarıyor olmaları gerçekten hem Erbakan Hoca’mızın kemiklerini sızlatıyor hem de yarım asırlık Milli Görüş davasının bütün iddialarını, tezlerini ne yazık ki çöpe atıyor.

Makam her şey değil

“Anlaşamamış olabilirsiniz, belki hak etmiş olduğunuz birtakım payeler, birtakım görevler, birtakım makamlar sizlere tevdi edilmemiş olabilir. Ancak Refah yöneticilerinin, Allah rızası için amasız, fakatsız, şartsız bir şekilde hiçbir şart ileri sürmeden bu ana yolda yürümek gibi bir mecburiyeti vardır. Onların davası ve misyonu belediye kazanmaktan ziyade CHP’ye kaybettirmek olmalıdır. Onların davası ve misyonu, milliyetçi ve muhafazakar cephenin her sahada ülke yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamaktır. Koşulsuz, şartsız Cumhur İttifakı’nı desteklemesi ve adaylarına oy vermesini bütün mü’minler, bütün milliyetçi muhafazakâr cephe bekliyor.

Erdoğan sonrası

“Eğer Yeniden Refah Partisi’nin amacı AK Parti ve Erdoğan sonrası oluşacak olan muhtemel boşluğu doldurmak ise onun kilometre taşlarının bugünden döşemesi gerekiyor. Bugün bir bölen olmamaları lazım. Ayasofya’yı açmış, başörtü zulmünü engellemiş, Müslümanların inançlarıyla, kültürleriyle, yaşantılarıyla her sahada var olmalarını temin etmiş ve hakikaten yaklaşan bir dönem içerisinde ülkeye baştanbaşa imar etmiş ve tüm dünyadaki Müslümanların, müminlerin lideri, sözcüsü, hamisi olmuş olan bir partiyi ve liderinin yanında yer almaları gerekir. Bu millet bunları görür, yaşananları kaydeder. Eğer sizin davanız hakikaten sağ düşünceli insanların, ülke yönetiminde söz sahibi olmasını temin etmek ise bunu ispat etmeniz gerekir.”

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