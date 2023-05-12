Erbakan Hoca'nın dava arkadaşları kimi destekleyeceklerini açıkladı

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın dava arkadaşlarının ve Milli Görüş'ün önemli isimlerinin yer aldığı 73 Selamet Kuşağı Akıncıları, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

73 Selamet Kuşağı Akıncılar Grup Başkanı Ahmet Tanrıverdi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere daha önce 14 Mart 2023 tarihinde kamuoyu açıklaması yaparak, 14 Mayıs seçimlerinde Saadet Partisinin "Millet İttifakı "adı altındaki gayrı milli oluşumda yer almasını kabul etmediğimizi ,aldıkları bu kararın Milli Görüş mensuplarını bağlamadığını ve bu seçimlerde CHP'nin başını çektiği ittifaka ve onların adayı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğimizi açıklamamızdan sonra birçok sivil toplum örgütünün açıklama yapmaları bizler tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

Daha sonra Konya, Elazığ, Kayseri, İstanbul, Kocaeli ve Bursa 'da da kapalı salon toplantıları yaparak "Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı'na" destek vereceğimizi açıkladık.

Kamuoyuna bir kez daha deklare etmek isteriz ki, Milli Görüş davası bir medeniyet ve ihya hareketidir.

İyiliği emreden ve kötülüğü asla kabul etmeyen inancın temsilcileriyiz.

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Başta "Haymana Mutabakatı Heyeti" olmak üzere birçok oluşumun, Millet İttifakı ve adayına destek vermeyeceklerine dair açıklamalarını çok değerli buluyoruz.

Ancak bizler Erbakan Hocamızın ünlü sözü ile sadece "şerre fren" değil aynı zamanda "hayra motor" olmak gibi bir anlayışın mensuplarıyız.

Bu nedenle millet ittifakına destek olmayacaklarını açıklayan STK'ların kime destek vereceklerini de açıklamalarının gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Bizler "73 Selamet Kuşağı Akıncıları "olarak ,tavrımızı net bir şekilde ortaya koyarak, Saadet Partisinin almış olduğu kararı tanımadığımızı, "Cumhur İttifakını ve onun değerli adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı" destekleyeceğimizi kararlılıkla kamuoyuna saygı ile bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Haber 7'ye çalışmalarından bahseden Ahmet Tanrıverdi, "15 Mart'ta Konya'da Sivil Toplum Örgütü Akıncıları'yla ilk açıklamayı biz yaptık. Biz açıklama yaptıktan sonra diğer gruplar açıklama yapmaya başladı ve bunu devam ettirdi. Bizden sonra Beşir Grubu, Meşveret, Adıyamanlılar, İstanbul Akıncılar, Kadim Dostlar Grubu.

Biz sivil inisiyatif grubuyuz. Herhangi bir partiyle bağımız yok ve biz siviliz. Daha ziyade Akıncı kökeninden gelen, Milli Selamet Partisi Gençlik Kolları'ndan gelen arkadaşlar. Yani cumhurbaşkanımızın kuşağı diyelim. Bizim böyle bir sosyal medya grubumuz var. Türkiye genelindeyiz, bir şehire münhasır değiliz. Sadece bu hadiseyi Konya'dan başlattık.

Biz altı şehirde toplantı yaptık. Konya'da başladık. Kayseri'de, Elazığ'da, Kocaeli'nde Cihannüma ile toplantımızı yaptık. Bursa'da Kadim Dostlar'la yaptık. İstanbul'da da yine Kadim Dostlar'la Milli Türk Talebe Birliği'nde bu toplantımızı gerçekleştirdik." diye konuştu.